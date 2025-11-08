華航總經理現身台北國際旅展 (圖)

其他人也在看
華航董事長：將力拚增班歐美線 (圖)
2025 ITF台北國際旅展7日登場，中華航空董事長高星潢（圖）受訪表示，旅展熱門航點銷售佳，華航在歐美線不足每週7班的航點會努力增班加密。中央社 ・ 1 天前
華航ITF旅展登場！全航線76折起還有AI品牌大使迎賓
2025 ITF台北國際旅展正式登場，中華航空以「華航新視野飛閱心距離」為主題盛大亮相，不僅推出台灣出發全航線最優惠76折起的促銷活動，展區設計也首次採用懸空吊掛造景，結合繽紛炫目的插畫風格，成為全場最吸睛的焦點之一。中天新聞網 ・ 9 小時前
華航AI品牌形象大使亮相 台北國際旅展最殺76折起
ITF台北國際旅展今起於南港展覽館隆重登場，中華航空董事長高星潢、資深副總經理張程皓及台灣地區處長馮震宇親臨年度最大旅遊盛會，以「華航新視野飛閱心距離」揭開序幕，以誠心的服務邀請旅客一起按下怦然心動的優惠快門，對焦心之所向，開啟全新旅程。台灣出發全航線最優惠 76 折起，購票再抽機票，暢玩世界首選華航。中時新聞網 ・ 1 天前
台北國際旅展登場 華航AI品牌形象大使亮相 (圖)
ITF台北國際旅展7日起登場，中華航空董事長高星潢（左）、資深副總經理張程皓（右）等人出席，與「AI品牌形象大使」在展區合影。中央社 ・ 1 天前
ITF旅展》華航AI大使亮相！董座高星潢看旺普發1萬效益：鼓勵大家來買機票
2025 ITF台北國際旅展今（7）日於南港展覽館盛大登場，中華航空董事長高星潢親臨現場，對政府「普發1萬」政策持正面態度。他表示，普發現金有助刺激民眾旅遊與消費意願，「對整體旅遊市場有正面效果，華航也有望受惠。」高星潢同時呼籲，「鼓勵大家把普發1萬拿來買華航、華信的機票」，為國旅與航旅業加溫。談及未來航線布局，高星潢指出，亞洲區域航線目前多已恢復至每周7班......風傳媒 ・ 1 天前
賴總統請國人放心 籲行動支持臺灣豬
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日在臉書發布影片表示，「臺灣豬回來了！」這週末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉，包括滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等，很多青年日報 ・ 4 小時前
70歲男突爆中風症狀「竟是感冒藥釀禍」 醫：原因在腎臟
一名70多歲長期接受血液透析的老翁，因服用女兒剩下的過敏藥物後出現口齒不清、頭昏及反應遲緩等症狀，一度以為自己中風。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師指出，這是因為洗腎病人服用左旋西替利嗪等抗組織胺藥物時，可能因腎功能受損而導致藥物在體內累積，引發過量副作用。中天新聞網 ・ 13 小時前
已進加護病房！賴清德終於想到「要國旅加油」 王鴻薇開酸了
ITF台北國際旅展昨（7）日開幕，湧入超過6.3萬人，總統賴清德親自出席，提出發展國旅的有利條件，並喊話國旅要加油，「若觀光的品質差不多、花的費用差不多，國人可能會優先選擇到國外旅遊」，此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。中時新聞網 ・ 20 小時前
虎航台北旅展搶客 招募客艙組員深耕南台灣市場
台灣虎航（6757）在2025ITF台北國際旅展祭出機票最低單程未稅價799元起，購買行程確認單滿萬元以上，即有機會兌換價值500元的回饋金，超前部署明年假期搶客，首（7）日現場活動有逾2,200人造訪並體驗，較2024年首日成長83％。中時財經即時 ・ 13 小時前
補充保費新制釀民怨 謝金河：施政要抓大放小、讓人民有感
衛福部健保補充保費收費改制引發民怨，行政院緊急喊卡。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，政府施政要抓大放小，讓人民有感。中天新聞網 ・ 7 小時前
海上修風機「裝備重2公斤」 離岸風電技師需5大訓練才能出海
台灣離岸風電產業蓬勃發展，預估2030年需求將達2萬名專業人員！每日清晨，維修團隊全副武裝出海，在海上嚴峻環境中，謹慎評估天候風險，展開風機維護作業。西門子歌美颯等業者與台灣風訓中心攜手合作，透過高空作業、海上求生等五大嚴格訓練，為新興產業培育本土人才，逐步建立台灣自己的風能團隊。儘管目前仍有5千至1萬人以上的人才缺口，但隨著產業規模擴張、技術日趨成熟，台灣正穩健邁向風能自主之路！TVBS新聞網 ・ 3 小時前
蕭美琴登歐洲議會演說 陸方氣炸
記者康子仁∕台北報導 副總統蕭美琴八日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的「對中政策跨國議…中華日報 ・ 7 小時前
金融博覽會首設虛擬資產專區 教民眾安全投資
（中央社記者潘姿羽台北8日電）虛擬資產可帶來龐大的獲利機會，卻也伴隨高風險。台灣虛擬資產合法業者藉著台北國際金融博覽會合體登場，不只在金博會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），也帶領民眾了解合法平台與安全投資，提升大眾對虛擬資產的正確認知。中央社 ・ 13 小時前
小英、台灣戰貓接力赴歐拚外交 蔡英文今晚啟程訪德
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表演說，亮眼表現驚豔全球，蕭副總統率領的訪團一行預計於明（9）日清晨返抵國門。另一方面，前總統蔡英文今（8）日晚間也將啟程訪歐，應邀前往德國出席第1屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），副總統、前總統接力出訪，台歐關係持續升溫，讓國人備感振奮。民視 ・ 8 小時前
國旅也顧到！普發一萬怎用？華航董座喊話：「拿來華航、華信使用」
台北國際旅展7日開展，中華航空董事長高星潢以「華航新視野飛閱心距離」揭開華航序幕，高星潢表示，今年線上旅展的表現不錯，訂位率已衝破8成，不只即將開航的鳳凰城、日本頗受青睞，曼谷也後來居上。對於普發一萬怎麼用，高星潢也沒忘記幫子公司華信打氣，「要大聲呼籲民眾拿來華航、華信航空使用」，力助國旅買氣。中時財經即時 ・ 1 天前
《航運股》華航前三季EPS 1.81元
【時報-台北電】華航（2610）7日公告2025年前三季財報，營收與獲利、每股稅後純益（EPS）均創同期新高。華航前三季營收1,549.77億元、年增2.68％，寫歷年同期最佳，稅後純益109.97億元，EPS為1.81元，較去年同期增加0.1元，也創同期高。 因應航機汰舊換新、提升營運效率搶市，華航7日同步公告引進三架A350-900客機租機，交易總金額不超過12億美元，以美元匯率30.98元計，約當新台幣371.82億元。 華航董事長高星潢7日率領經營團隊出席ITF台北國際旅展時表示，線上旅展訂位已突破8成，熱門航點包括即將在12月新開的鳳凰城、日本航線等，曼谷航線銷售量也往上衝。看好政府普發一萬政策對旅遊業的挹注。 高星潢透露，未來會持續加密航班，端視新機交機進度，歐美航線每周不足七班的航點會努力加密。 華航第三季營收508.72億元、稅後純益29.56億元，每股稅後純益（EPS）0.49元。其中，貨運收入較去年同期成長13.64％，主要受惠AI熱帶動伺服器及相關產品出口暢旺，電商、航材、生鮮蔬果等需求持續，以及顧客機維修收入、貨運代理收入挹注，合計其他營業收入128.8億元，相時報資訊 ・ 12 小時前
〈ITF旅展〉華航放大絕 不到萬元可直飛日韓 美澳航線2萬有找
華航旅展放大絕 不到萬元可直飛日韓 美澳航線 2 萬有找鉅亨網 ・ 1 天前
中經院：可適度拉高起徵點
衛福部提出補充保費改革，行政院6日緊急喊卡。中華經濟研究院長連賢明表示，導入結算制，在公平性上可以平衡些，起徵點應自2萬元適度往上拉，對股民的影響就會小很多，不過行政的成本就會增加。至於改革措施的門檻，他認為要重新試算，才會知道會影響的明確數字，這在行政方面要花力氣來處理。工商時報 ・ 1 天前
亞職交流賽》宋家豪的二縫線速球與變速球 獲自家捕手太田光讚賞
樂天金鷲主戰捕手太田光隨隊來台參加亞洲職棒交流賽，昨在第1戰與先發投手古賀康誠搭配5局，他在日職一軍7年經常與宋家豪合作，覺得宋家豪的二縫線速球與變速球都非常好，對古林睿煬、孫易磊等台灣投手也有深刻印象。太田光指出，宋家豪不需要透過翻譯，就能用日文與隊友溝通，第一次與宋家豪搭配時，就覺得宋家豪的二縫自由時報 ・ 8 小時前
華信航空2025 ITF台北國際旅展 端限定優惠
2025 ITF台北國際旅展7日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天的旅展活動。中時財經即時 ・ 1 天前