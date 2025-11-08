華航總經理現身台北國際旅展 (圖)

台北國際旅展7日開展，中華航空董事長高星潢以「華航新視野飛閱心距離」揭開華航序幕，高星潢表示，今年線上旅展的表現不錯，訂位率已衝破8成，不只即將開航的鳳凰城、日本頗受青睞，曼谷也後來居上。對於普發一萬怎麼用，高星潢也沒忘記幫子公司華信打氣，「要大聲呼籲民眾拿來華航、華信航空使用」，力助國旅買氣。

中時財經即時 ・ 1 天前