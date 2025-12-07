華航董座回母校 憶青春、勉新人

華航董事長高星潢3日訪鳳凰城UND Aerospace飛行學校。（黃琮淵攝）

中華航空董事長高星潢美西時間6日前往鳳凰城UND Aerospace飛行學校參訪，慰勉正在當地受訓的培訓機師，了解最新訓練進度。高星潢強調，會持續透過國際合作、精準訓練與優化職涯發展，打造更強大的飛行團隊，並持續投入機師訓練資源，這是對飛航安全的堅守，也是對培育台灣航空人才的承諾。

高星潢從空服員到機師，並升任董事長，跨域歷練堪稱台灣航空界第一人，身為華航第一期培訓機師，此次「重返母校」的最大亮點，是飛行學校找出高星潢35年前的結訓照，看到27歲時的青澀模樣，讓他直呼「差點認不出自己」，自嘲飛了這麼多年，大概是飛機開得比較快，飛到頭髮都快沒了。

高星潢對這張結訓照感觸良多，細數當年同梯都已退休，只剩他還在崗位上奮鬥，回憶起當年學飛的環境，相較現在艱辛許多，但他認為不管是當機師或董事長，都像是開飛機，「只是開一台更大的飛機」，當機師是管理同架飛機組員，現在是管理整個經營團隊。

高星潢表示，UND Aerospace Foundation成立於1968年，其中鳳凰城分部自1995年起發展完善的初級飛行訓練體系，在這受訓的好處是每年有超過300天適合飛行，而培訓機師海外受訓時程平均約為10至12個月，目前在鳳凰城受訓的華航學員為第11屆，預計明年9月返國後，再安排民航相關訓練，成為新生力軍。