華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

華航連續獲頒第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎，由永續長鄭智仁代表受獎(右)。

中華航空深耕企業永續發展備受肯定，繼奪下台灣企業永續獎「台灣十大永續典範企業獎」後，於第二屆「ESG交通運輸永續獎」評選再度獲頒金獎最高殊榮，成為唯一蟬聯兩屆獲獎的航空業者。華航也獲邀分享實務成果，期能拋轉引玉，引領業界實踐永續理念，共同精進邁向淨零轉型發展目標。

華航為唯一蟬聯兩屆金獎的航空業者，獎座印有「精進創新」，象徵主辦單位對華航的肯定與期許。

「ESG 交通運輸永續獎」由交通部指導，財團法人台北市交通文教基金會與社團法人台灣全球商貿運籌發展協會共同主辦。華航憑藉完善且明確的 ESG 治理架構及具體永續作為，自 30 餘家參選企業中脫穎而出，連續兩屆榮獲金獎殊榮，由永續長鄭智仁代表受獎。針對蟬聯獲獎者，獎座上也特別印有「精進創新」字樣，展現主辦單位對華航持續深化永續作為的肯定及期許。

華航做為運輸業的永續先驅者，2017 年即於新機飛渡添加永續航空燃油 ( Sustainable Aviation Fuels, SAF )，也是首家於商業客貨航班應用 SAF 載客貨飛行的國籍航空。為減少碳足跡，華航長期攜手供應鏈廠商及企業客戶夥伴共同努力實踐；連續四年響應天合聯盟 ( SkyTeam )「航空飛行挑戰」( The Aviation Challenge, TAC )，今年首度於台灣出發航段，結合國際 SAF 管理模式及價值鏈合作模式應用 40% SAF 燃油，領先國內同業，同時也首次在美添加 SAF 燃油。華航持續勇於創新突破挑戰，展現支持全球永續能源轉型的決心及實際行動，樹立航空永續標竿，引領台灣航空產業邁向永續新世紀。

華航致力企業永續，不斷優化為全球旅客打造友善環境兼顧舒適的飛行體驗。

從地面到雲端，華航持續推動多元減碳作業，將永續理念融入日常營運，導入 e-Cargo 貨運資料電子化、重複利用內含回收材質的環保雨布、機場地面作業採用電動拖車與電子化裝卸系統等作為。華航追求營運績效的同時，也不忘「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，長年推動多元社會公益及環境保育計畫，從關懷弱勢長者與學童、淨灘植樹、動物及生物多樣性保育、里山倡議、愛心賑災等面向，近期也結合影視文化，舉辦公益電影特映會，透過電影傳遞正面能量，將溫暖傳遞到更多社會需要的地方，善盡企業社會責任。