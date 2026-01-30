華航豪經艙全面升級! 從check in開始享尊榮禮遇

生活中心／綜合報導

台灣人愛出國，航空公司也不斷推陳出新，提供更高品質的服務，國籍航空推出的豪華經濟艙，已經10年了，2月1日開始要全面升級，從報到櫃台開始，要提供豪經艙旅客優先服務，到了機上，備品、餐食，也都更新，希望能吸引更多旅客。

搭飛機出國，現在很多旅客都會多加一點錢，把經濟艙升級豪華一點，讓整趟旅程舒適一些，各航空公司紛紛推出豪華經濟艙搶客群，國籍航空豪經艙2015年推出後，首度大升級，要走向下個10年。國籍航空空艙服務員：「這是我們豪華經濟艙的餐點，請享用。」延續公司的品牌理念，現代加東方美學，像是白瓷質感的餐具、新款多功能盤、配菜盤，提升實用性，同時符合永續趨勢。

國航豪經艙首度大升級 機場報到開始享受尊榮禮遇

國航航空飛機餐。（圖／民視新聞）

國籍航空客運處處長陳雅妮：「從機場服務機上產品備品，還有餐具餐飲等等，還有服務流程做全面優化。」進到機場就開始享有尊榮體驗，可以優先報到、優先登機，上機之後，有個別包裝的毛巾、雙色毛毯、專屬拖鞋，以及降噪耳罩式耳機等，航空公司還觀察到，豪華經濟艙的客群，大多是商務客、親子家庭、退休銀髮族，出遠門喜歡多點空間、多點享受。

國籍航空客運處處長陳雅妮。（圖／民視新聞）

國籍航空客運處處長陳雅妮：「在長程航線當中，這個市場裡面，其實豪華經濟艙的產品，受到很多客群的喜愛，我們是優於業界，（豪經艙）提供給每位旅客，每人兩件行李，每件28公斤的行李額度，這都是我們為了目標客群，所推出的豪華經濟艙的產品。」目前國籍航空的A350-900、跟777-300ER機型，都有豪華經濟艙，2月開始，可享跟商務艙一樣的免費機上Wi-Fi，回顧去年的營收成長，合併超過2000億元，年底更受惠賞雪熱潮，東京、北海道、首爾航線，載客率近9成，預估今年Q1的紐澳航線訂位也能超過9成，未來新機型加入，有望拉高營運業績。

原文出處：華航豪經艙首度大升級 機場報到開始享受尊榮禮遇

