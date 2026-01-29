華航豪華經濟艙升級 打造尊榮飛行體驗

華航豪華經濟艙升級機上用品與餐飲服務，打造貼近商務艙的飛行體驗，如獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等，也提供多款網路預選獨享餐，全面打造自在的飛行體驗。（中華航空提供）

記者傅希堯／台北報導

中華航空持續精進旅客服務，全面升級豪華經濟艙產品，從機場報到、機上備品、餐飲設計到服務流程皆同步優化，２月 １ 日起推出全新豪華經濟艙餐具，秉持「華航品質，從心做起」的理念，打造細緻尊榮貼近商務艙的飛行體驗，為中高端旅客提供更貼心，更具價值感的購票選擇，展現華航深耕品牌價值的用心。

華航指出，延續現代與東方美學融合的設計概念，華航推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，溫潤雅緻的色澤勾勒簡約而不凡的優雅風格，透過器皿容量與比例的細緻調整，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，整體搭配上色彩層次豐富的美味佳餚，為旅客提供兼具味蕾享受與視覺美感的高空盛宴。

2月1日起華航推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，新款多功能盤、配菜盤提升盛裝的實用性與用餐體驗，主菜皿則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢。（中華航空提供）

華航表示，同步升級的還包括豪華經濟艙多項機上用品與餐飲服務，部分規格更接近商務艙水準，如獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等，全面強化長途飛行的自在感受；餐飲選擇也更加多元，新增商務艙同款氣泡酒、無咖啡因花草茶，並提供多款網路預選獨享餐，讓飛行途中的每一處細節皆能感受升級的尊榮體驗。

為滿足中高端旅客對舒適與效率的重視，華航表示，豪華經濟艙免費託運行李額度為2件，每件28公斤，規格優於國內航空業者。此外，搭乘777及A350機型的豪華經濟艙旅客，更可享有等同商務艙的免費機上Wi-Fi服務，提供無限瀏覽網頁與文字訊息功能，讓旅客在空中也能即時掌握資訊，輕鬆連結世界。

在地勤服務方面，華航指出，豪華經濟艙同步導入升級流程，設置優先報到櫃台，提供更高效率的報到作業。豪華經濟艙旅客亦享有使用優先通道登機禮遇，從出發環節即能感受細緻服務，大幅提升飛行品質。

華航強調，致力為旅客打造更優質舒適的飛行旅程，2025年榮獲全球專業航空雜誌《PAX International》讀者票選評比「亞洲最佳商務艙旅行包」及「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」雙料殊榮，並獲《Onboard Hospitality》雜誌頒發「最佳機上特色餐或產品」肯定；今年亦將再度推出全新旅行包，值得期待。此外，華航蟬聯 9 年獲國際航空乘客體驗協會《APEX》頒發「全球五星航空」最高榮譽，並同時摘下「最佳餐飲服務獎」與「最佳 Wi-Fi 獎」等三項大獎；也獲得「2026 大中華地區最佳客艙服務獎」，展現追求卓越服務，深獲國際肯定的五星航空品牌實力。