華航辦「動物方城市 2」電影特映會 邀公益團體

（中央社記者黃巧雯台北29日電）華航推出台灣首架「動物方城市 2 主題彩繪機」，今辦電影特映會並邀桃園在地家扶中心、國小孩童共賞，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘也到場，盼透過電影，鼓勵觀影者勇敢追夢。

中華航空今天舉辦華航「動物方城市 2」電影特映會，攜手桃園在地的家扶中心、睦祥育幼院、溪海國小、百吉國小、福安國小、三民國小等，包含孩童在內，邀請近400人共賞迪士尼最新動畫電影。

華航發布新聞稿表示，董事長高星潢、總經理陳漢銘也親臨現場，希望透過電影傳遞的正面力量，鼓勵觀影者勇敢追夢；而電影特映會期間，還首播華航「動物方城市 2 主題彩繪機」紀錄影片，與觀影者分享華航跨界合作的創意成果與喜悅。

華航「動物方城市 2 主題彩繪機」11月正式啟航，主要派飛洛杉磯航線，日後也將飛往安大略、曼谷、東京及大阪等熱門航點。

華航表示，從報到櫃台至機上服務，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每處細節都能感受到設計巧思，機上影視娛樂更帶旅客重溫首集電影，陪伴旅客航向夢想天際，在每趟飛行中找到屬於自己的快樂與感動。（編輯：張銘坤）1141129