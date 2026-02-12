華航迎春開饗獻餐飲新作 人氣亮點齊賀好年

026 年新春將至，中華航空獻上祝福滿載的機上節慶甜點，今年以「瑞彩紅龜，福運綿延」的傳統文化祝賀為靈感，推出象徵福壽圓滿的紅龜粿。

2026年新春將至，中華航空獻上祝福滿載的機上節慶甜點，邀請來自全球各地的旅客一齊吃甜甜、迎好年，2 月 16 日至 2 月 18 日期間，搭乘台灣出發航班的旅客，皆可於機上品嘗年節限定甜品。今年以「瑞彩紅龜，福運綿延」的傳統文化祝賀為靈感，推出象徵福壽圓滿的紅龜粿；寓意「柿柿如意 大吉大利」的橙皮豆沙點心，讓人齒頰留香；「BAC」新年限定包裝焦糖核果酥，以及「五桐號」聯名金元寶鳳梨酥與蜂蜜小熊蛋糕，為佳節旅程翻開序章，陪伴旅人穿梭於馬不停蹄的行程之際，也能感受新年的喜悅福氣。

延續節慶氛圍，華航商務艙推出全新迎賓冷壓果汁「紅粉佳人」，清新的檸檬風味揉合台灣蜂蜜的淡雅荔枝果香，酸甜比例恰到平衡，細細品嘗更能感受富含 Omega-3 和膳食纖維的奇亞籽所帶來的豐富層次；粉嫩的紅龍果汁色澤，不僅呼應春日綻放與情人節的甜蜜畫面，也展現華航對台灣在地農產的長期支持，持續選用友善環境耕作的原料，將飛行中的美妙體驗，延伸至對土地的溫柔關懷。

華航亦攜手旅客喜愛的人氣聯名品牌，為旅行注入親切溫度與創意巧思。甫上線即獲得熱烈回響的「乖乖」，於長程航線SkyLounge呈現每季不同的包裝巧思，最新登場的的金黃色五香口味，包裝點綴雲朵與飛機圖案，意在祝福事業和旅途皆能一路順行高飛。同時自今年起，全航線、全艙等開始供應「金牌台灣啤酒」，罐身設計巧妙結合小籠包等在地代表性美食、文化建築和茄芷袋元素，展現台灣獨有的活潑魅力。此外，長程線豪華商務艙更與具三十年歷史的經典品牌「台灣塩酥雞」合作，歷經多次配方與製程調整，成功復刻熟悉的家鄉味，雲端上也能盡享道地滋味。

為持續精進機上體驗，華航引進美式精品咖啡「Peet’s Coffee」，CAFE DOMINGO風味嚴選三款拉丁美洲產地中度烘焙咖啡豆精心調配，香氣飽滿且口感滑順，適合於機上現煮呈現。即日起，全航線商務艙與豪華經濟艙旅客，都能在飛行中品嘗其獨特香氣，為旅途提振愉悅精神。從節慶甜點、在地飲品、人氣聯名，到不可或缺的每日咖啡，華航以細緻用心的規劃，積極升級餐飲服務細節，期盼每一趟飛行不僅留下沿途風光，更成為值得回味的美好記憶。