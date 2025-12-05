華航開放空服員值勤戴眼鏡 另研議放寬穿運動鞋

中華航空開國籍航空先例，即日起開放空服組員值勤時可以配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。眼鏡款式以簡約單色、透明鏡片為原則，華航也研議讓組員在機上值勤時可穿運動便鞋，減輕腳部負擔，讓員工能以最佳狀態提供旅客高品質服務。

工會透露，組員爭取開放配戴眼鏡已經有半年，勞資才得到共識。

華航企業工會前理事長劉惠宗表示，「正常戴隱形眼鏡戴了10幾個小時，他也會非常不舒服。爭取的過程中其實有一些不愉快，到最後，雙方才達成了一個協商的共識。」

台灣虎航也跟進，近期開放客艙組員值勤可配戴眼鏡，虎航月初已在董事會已通過「第3代機隊計劃」，正啟動換新制服專案。

而長榮航空表示，組員若因眼疾無法配戴隱形眼鏡，可憑醫囑配戴有框眼鏡；另已在2023年開放空服員可自行選購高度2.5公分的舒適鞋款。

星宇航空也規範，組員眼部不適，可申請經核准配戴眼鏡服勤，而組員可皆可穿平底鞋服勤，依個人需求取得平衡。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱認為，「空服員這工作大部分時間是在走路，或是起立、蹲下、搬運東西，所以穿運動鞋一定是比較舒適的，那希望全台灣的航空公司也都可以跟進。」

航發協會執行長廖玲惠說道，「美國的話，大部分是比較寬鬆的，因為他們很早的話就是已經都是可以持褲裝，每家公司都有它不一樣的規範 。」

航空培訓機構業者分析，因為企業文化形象迥異，歐美航空通常對於空服組員服裝儀容的約束比較少，像是英國維珍航空允許空服組員素顏，也可以露出刺青。

桃園市空服員職業工會指出，就在上個月，日本最大的航空公司日本航空（JAL）開放了空服員和地勤人員都能穿運動鞋服勤，希望國籍航空也能跟進國際趨勢，維護職場健康。