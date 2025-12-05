華航開放空服員戴眼鏡上班 工會盼其他國籍航空跟進

中華航空近日宣布開放空服員戴框架眼鏡執勤。圖：翻攝自華航FB

中華航空近日宣布開放空服員戴框架眼鏡執勤，避免長時間工作時因配戴隱形眼鏡造成不適，同時，該公司也正在研議開放讓空服員穿黑色素面運動鞋執勤，減輕足部負擔。對此，桃園市空服員職業工會表示，空服員的制服配備日漸自由化，已是航空業的國際趨勢，從開放女性空服員穿褲裝，到開放空服員服勤可配戴框架眼鏡、以運動鞋取代一般平底鞋或高跟鞋，都變得更人性、更回歸工作的本質，以空服員服勤的舒適度和便利性，更合乎職場健康和性別平權，呼籲其他國籍航空跟進華航，推動空服員服儀改革。

工會指出，昔日各國籍航空都常以「觀感」為由，否準各項空服員制服的改革，經過該工會的爭取，各國籍航空終於在今(2025)年初陸續開放女性空服員穿褲裝，逐漸鬆動不合時宜的制服文化。

工會表示，上(11)月日本最大的航空公司日本航空（JAL）推動改革，開放空服員和地勤人員都能穿運動鞋服勤，是航空業的盛事，不只日本，台灣的空服員也都非常期盼國籍航空能跟著改進。經過華航工會的協商，華航近日發佈公告，開放空服員執勤期間可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度，同時將研議空服員在機上執勤時可穿黑色素面運動鞋，減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔。

工會主張，服勤的舒適度和便利性，是研議空服員制服配備的最核心標準，呼籲其他國籍航空立即跟進華航，開放空服員執勤期間可以配戴框架眼鏡。各國籍航空都應全面開放空服員穿運動鞋工作，不只機上執勤期間，機場行進期間等也應納入，讓空服員工作更舒適、更便利，維護職場健康。

