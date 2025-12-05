華航開放空服員戴眼鏡 空服員工會籲各航空跟進

（中央社記者吳欣紜台北5日電）華航將開放客艙組員執勤時可配戴框架眼鏡並研議機上執勤可穿運動鞋，桃園市空服員職業工會今天說，各國籍航空都應全面開放、符合國際趨勢，讓空服工作回歸本質。

為提升客艙組員執勤舒適度並優化工作環境，華航近期開放客艙組員執勤時可配戴框架眼鏡，也正研議開放客艙組員在機上執勤時可穿著自購運動便鞋，期盼能減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔。

對此，桃園市空服員職業工會今天發布聲明指出，空服員的制服配備日漸自由化，已是航空業的國際趨勢，從開放女性空服員穿褲裝到開放空服員服勤可配戴框架眼鏡、以運動鞋取代一般平底鞋或高跟鞋，都變得更人性、更回歸工作的本質，空服員服勤的舒適度和便利性，更合乎職場健康和性別平權。

空服員工會表示，昔日各國籍航空都常以「觀感」為由，否準各項空服員制服的改革，經過爭取，各國籍航空終於在今年初陸續開放女性空服員穿褲裝，逐漸鬆動不合時宜的制服文化。

空服員工會也說，日本最大的航空公司日本航空（JAL）11月也推動改革，開放空服員和地勤人員都能穿運動鞋服勤，是航空業的盛事，不只日本，台灣的空服員也都非常期盼國籍航空能跟著改進。

空服員工會表示，服勤的舒適度和便利性，是研議空服員制服配備的最核心標準，籲其他國籍航空立即跟進華航，開放空服員執勤期間可以配戴框架眼鏡。

空服員工會也說，各國籍航空都應全面開放空服員穿運動鞋工作，不只機上執勤期間，機場行進期間等也應納入，讓空服員工作更舒適、更便利，維護職場健康。（編輯：林恕暉）1141205