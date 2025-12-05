華航開放空服戴眼鏡 虎航也跟進曝有新制服

▲華航宣布，自4日起，開放空服員執勤時可配戴眼鏡，也正在評估可否穿著自購的運動鞋。（圖／記者陳致宇攝）

[NOWnews今日新聞] 華航宣布，自4日起，開放空服員執勤時可配戴眼鏡，也正在評估可否穿著自購的運動鞋。虎航也宣布，近期將開放客艙組員執勤時可配戴眼鏡，且也已啟動換新制服專案，星宇航空則回應在評估中。

華航昨（4）公告，為了同仁健康，開放近視的客艙組員可以戴框架眼鏡，提升舒適度，眼鏡款式有規範，要以簡約單色、金屬鏡框或無框設計、透明鏡片為原則，並要隨身攜帶備用眼鏡，確保工作順利執行。另華航也正研議開放客艙組員在機上執勤時可以穿自購的運動鞋，減輕腳步負擔。

廣告 廣告

台灣虎航表示，近期將開放客艙組員於執勤時可配戴眼鏡，以提升客艙組員於執勤時的舒適度。另關於穿著運動鞋執勤議題，台灣虎航3日於董事會中已通過第三代機隊計劃，近日亦已啟動換新制服專案，預計將配合A321neo機隊交機時，傳遞全新形象。新服制將涵蓋以作業舒適、簡潔實穿及活力形象等三大面向作為設計主軸，打造實用性及舒適性兼具的全新制服，以嶄新的形象持續傳遞台灣虎航熱情、溫暖、真誠的企業精神。

對於開放空服員戴眼鏡，星宇航空回應評估中，截稿前長榮航空則尚未有說明。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台男喝醉大鬧「被航警拉下機」 虎航：零容忍滋擾事件

明年元旦起抽生日住宿金1200元 4月起平日住宿最高補助2000元

測速照相全台1809支！新北裝最多 前三名屏東也上榜