華航開航鳳凰城！每周3班「直飛省6小時」 高星潢：載客率目標85%
中華航空（2610）昨（3）日正式開通台北－鳳凰城航線，中華航空（以下稱華航）董事長高星潢親自搭乘亞洲首班直飛鳳凰城的CI036班機，與交通部長陳世凱、美國在台協會處長谷立言共同出席啟航儀式。
高星潢表示，看好亞利桑那州在台積電進駐後所帶動的人流與物流效應，鳳凰城已成為全球矚目的高科技重鎮，「這條航線的潛力可期，3個月目標85%以上的載客率，有信心在最快時間內實現獲利。」貨運則有伺服器、建廠設備、產品等需求。
鳳凰城有何戰略地位？美國西南門戶、串聯內陸經貿
華航表示，鳳凰城為華航在北美的第7個航點，同時是美國西南地區的首個據點。華航鳳凰城航線每周三、五、日飛航，來回直飛不中停，直航飛行時間約12小時，較以往轉機行程可節省約6小時，為商務與觀光旅客提供更高效率與彈性的出行選擇。
華航也指出，鳳凰城是美國西南地區重要的交通樞紐，也是多條美國國內航線的轉運中心。旅客可透過鳳凰城天港機場，搭乘西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空與太陽城航空，轉往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等城市。
高星潢強調，鳳凰城開航後，華航可引領台灣商務與觀光旅客更深入美國內陸市場，並進一步強化北美航網的完整性。高星潢指出，「除了客運，貨運也是我們積極布局的重點。我們都準備好了，要讓鳳凰城成為連結亞太與美國西南的新門戶」。
台積電效應如何外溢？高科技投資帶動人流與貨流
鳳凰城的潛能不僅來自地理位置，更來自半導體產業的強勢投資。今年3月，台積電董事長魏哲家宣布，集團將在美國投資總額達1650億美元，包含3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發中心，其中主要基地正位於亞利桑那州鳳凰城。
這項超大規模投資，帶動半導體供應鏈廠商陸續赴美設廠，激增雙向旅運與貨運需求。也就是說，此航線將不僅服務台積電工程團隊、台灣供應鏈業者與跨國科技公司往返，也可望吸引美國企業來台尋求合作。
華航如何創造旅客體驗？首航滿座、餐飲升級、聯名好禮
華航以新世代A350-900客機執飛鳳凰城航線，首航班機訂位全數售罄。機上服務也結合品牌合作與在地文化，全艙等旅客可享用米其林三星頤宮料理及BLAH BLAH Bar特調飲品，並首次引入美國知名咖啡品牌Peet's coffee，預計明年起將全面供應於豪華商務艙與豪華經濟艙。
首航儀式邀請旅美棒球好手、效力MLB亞利桑那響尾蛇體系的林昱珉出席，現場抽出5位幸運旅客獲得簽名球。搭乘首航的旅客也獲贈JetFi eSIM、Hydro Flask保溫瓶、Care Bears™ 聯名周邊等禮品，增添紀念價值。
此外，華航攜手Sony推出搭機抽獎活動，於2025年12月至2026年1月間搭乘台北－鳳凰城航班的旅客，每班皆可抽中Sony最新降噪耳機。
華航北美布局如何延伸？以科技與人文雙軸推進市場成長
鳳凰城為華航繼洛杉磯、舊金山、西雅圖、溫哥華、多倫多、紐約後的第7個北美航點。華航總經理陳漢銘表示，開航初期每週提供3班直飛不中停服務，後續將視載客率與航機調度情況評估增班，並以客貨並重的策略爭取市場。
華航鳳凰城航線的啟航，不只是台北與亞利桑那間的一條新航線，更是台灣航空業與半導體產業共同開拓美國市場的重要一步。
獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線
護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？
《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽
