華航開航鳳凰城 首航訂位客滿
中華航空3日正式開航鳳凰城，飛進台積電美國廠所在地亞利桑那州。華航董事長高星潢表示，直航對所有旅客都便利，看好台積電所帶來的人流、物流效應，將使亞利桑那州變身為高科技重鎮，有信心能維持至少85％以上的高載客率，並在最快時間內開始獲利。
華航台北-鳳凰城航線以新世代客機A350-900執飛，12月3日首航班機訂位客滿。鳳凰城為華航於北美地區第七個航點，也是美國西南地區的第一個航點，直航飛行時間約12小時，相較於轉機行程可省下6小時的時間，提供旅客往返美國新的選擇，行程安排上更加彈性。
高星潢表示，鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，相信鳳凰城開航後，華航可引領商務、觀光旅客更深入美國的各個地區，成為每位旅人的飛行首選，且除了「人」的需求，貨運的部分也是華航積極爭取的商機，「我們都準備好了」。
華航此次搶先開航鳳凰城，高星潢歸功總經理陳漢銘「一路往前衝」，帶著整個公司各個單位超前部署，得以在開航上拔得頭籌，也希望透過華航的努力，讓國人到鳳凰城時看到華航的飛機，就有一種回到家的感覺。
陳漢銘強調，華航一直把國人的需求放在第一位，也希望服務品質能做到位，既然董事長交待開航鳳凰城，有這樣的願景跟方向，那團隊就是共同來努力來達成，不管是服務、載客率或獲利表現，都會持續努力，並將視載客表現與航機調度，評估要不要增班。
陳漢銘表示，華航開航鳳凰城，初期提供每周三班的來回直飛不中停服務，旅客可以透過鳳凰城天港機場，搭乘西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空、太陽城航空，中轉前往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等美國城市，航程更為便捷。
其他人也在看
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 21 小時前 ・ 9
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 13
機上過半乘客靠窗「搶拍富士山」！前機師揭1關鍵急喊：危險了
台灣人愛去日本旅遊，往返航班班次多，無論飛往成田或羽田，只要天候良好，旅客常能在起降時從高空俯瞰富士山美景。近期有乘客分享機艙內畫面，提到機長廣播有提醒右側窗外可見富士山，結果機艙內大批旅客紛紛往右側靠窗處聚集。對此，有前機師警告，這樣的行為可能會引發飛安問題！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 24
台中航線+1！星宇2/13開航日本宮古島 網友敲碗這條航線
星宇航空今年逐漸拓展台中國際機場航線，成為中部旅客前往日本便利選擇，星宇航空表示，將於2026年2月13日起，新增台中—宮古島定期航班，讓更多旅客從中部出發輕鬆飛抵沖繩外島宮古島，即日起開賣。星宇航空目前台中機場飛日本3條航線分別飛往兵庫神戶、沖繩那霸與香川高松，明年初並新增台中—宮古島定期航班，明自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
迎接山谷最美季節 太魯閣晶英酒店「秋日冬境」住房專案開訂
太魯閣的山林換上了秋冬的顏色，位於山岳型國家公園內的太魯閣晶英酒店即日起推出「秋日冬境」住房專案，邀請旅人造訪峽谷親近自然，山嵐客房一泊一食 8,250 元起、行館儷人客房 11,880 元起。飯店也為旅客備妥「森．雙人散步野餐籃」，每組980元，內含太魯閣限定「山禾釀蜂蜜氣泡小米酒」與八款以花蓮在地食材精緻製作的點心，搭配主打環境永續的台灣品牌 Outdoor Nation萬用毯以及散步靈感小卡與繪畫明信片，為房客的山林漫步行程增添儀式感。入住前預訂衛斯理餐廳晚餐或沐蘭SPA按摩療程另享九折優惠。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
旅人必看！歲末高CP值機票盤點、台北飛釜山1445元起 這平台雙12買1送1
數位旅遊平台 Agoda 公布台灣旅客進出國內外最「親民價」航線榜單，協助大家聰明規劃「過節不傷荷包」的出遊選項。根據自 2025 年 9 月起的訂位資料，針對2025年12月20–31日出發的航班觀察，最亮眼的兩條超值路線為：國際線台北—釜山、國內線高雄—澎湖，都是短天數、高 CP 值的理想快閃行程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
走訪苗栗「天后藝境軸帶」的山海漫遊路線 從不同視野感受苗栗綠色旅遊特色
苗栗縣分為山線及海線兩大軸線，苗栗縣政府以在地透過獨特的山海生活魅力加上推動永續旅遊以及展現苗栗縣ESG行動成果，特別推出串連山線多個據點的山線旅遊行程跟海線媽祖信仰文化為基底的海線旅遊行程，帶領大家實地走訪「天后藝境軸帶」的山海路線，從不同旅遊視角感受苗栗的綠色行旅特色。苗栗縣政府最新規劃的山線「藝境慢遊」，融入藝術、美學、慢城風景串起山線亮點，並以文化、自然、生態與工藝為題，串聯多個體驗據點，帶領遊客到壢西坪休閒農業區的採柑橘與番茄酥製作、品嘗春田窯的特色客家料理、在三義鴨箱寶見證業者對國產木料的典藏並進行趣味的木藝彩繪體驗、另外以臉譜文化館著稱的山板樵休閒農場則是以自家生產的雞蛋推出蛋捲食農課程，以及青年廚師返鄉創業的招和食山特色山間無菜單料理等，呈現具永續精神的友善驛站，以深度方式理解山線慢遊的魅力。而海線「天后遍路」：聚焦媽祖文化、海線人文風土，以信仰與海風為主題，呼應天后遍路概念，以媽祖文化帶出的祝福行旅為延伸，從軸帶樞紐「苑裡愛情果園」啟程，走訪台灣藺草學會參觀藺草工藝製作、品嚐藺草琴酒、享用苑裡在地餐食紅芭樂餐廳、到新埔社區參觀百年木造火車站之後進行淺山植物走讀，認識多台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
創台灣飯店首例！義大利「雲水之都」獨霸國際奢華酒店
台灣飯店集團再創國際里程碑，寫下極致奢華新篇章，雲朗觀光集團深耕義大利多年的旗艦代表作——威尼斯「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel），日前在全球最高端的奢華飯店聯盟——立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World, LHW）年度大獎中脫穎而出，榮獲全球唯一最高榮譽獎項「Unrivaled Luxury Leader」（無與倫比奢華三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
10Kg行李空間喊價5千 好多人搭機做過 旅遊達人：超危險
近期網路上出現不少旅客徵求幫忙帶東西或販賣行李額度的貼文，旅遊達人「最懶少年」示警，看似雙方互惠的行為，其實藏著極大風險，在機場必須秉持「不拿、不碰、不代收」3原則來保護自己。有網友分享，常看到住國外的台灣人兜售行李空間，每10公斤行李空間喊價150歐元，折合台幣約5482元，提醒大家小心遇到犯罪集團，若運送到毒品等違禁品，恐面臨嚴重刑責。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
搭機幫帶行李.賣行李空間恐惹禍 旅遊達人曝隱憂
台北市 / 綜合報導 近期網路上突然出現許多旅客徵求「幫忙帶東西」，或者販售自己剩餘的「行李額度」貼文，但這其實深藏危機。有旅遊部落客發文提醒，有旅客從加拿大搭機回台，因為還有一個行李的額度，於是在網路上發文賣額度，內容寫著「出售行李空間」，並寫上航班飛行班次，註明價格可以討論。表示這樣是在高風險環境下賭運氣，如果不幸遇到犯罪集團運送違禁品或毒品，可能會面臨嚴重的法律刑責。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
訂機票5地雷曝光！地勤示警：小小疏忽恐影響整個行程
國人近年來瘋出國，但您知道訂機票也有眉角嗎？一名地勤近日在臉書粉專分享購買機票時的5大地雷，並提醒民眾，有時候小小疏忽就可能導致不能登機、或是行程被迫更改、甚至損失整張機票的情況。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
World Legacy Cruise郵輪新加坡12/18首航 4人房每人每晚只要17.5元新加坡幣
【陳揚盛／綜合報導】不少遊輪乘客只想在遊輪上享受純粹的慵懶放鬆，或是品嘗遊輪上的各種美食，享受船上的各種活動，現在有最划算的新選擇。從新加坡啟航的World Legacy Cruise提供出海30分鐘行程，只要38元新加坡幣。如果選擇過夜，艙房的起價只要每晚50元新加坡幣，在遊輪上享受定點航行，看著無價的海景、聽著海風聲，價格甚至比一般的飯店住宿起價還便宜，內艙4人房只要每晚70元新加坡幣，平均每人只要17.5元新加坡幣。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鎖定台積電！華航直航鳳凰城首飛客滿 董事長高星潢「載客率拚85%」
亞洲第一家！鎖定台積電商機，中華航空（2610）今（3）日正式開通台北 – 鳳凰城航線， 為華航於北美地區第七個航點，搶頭香拿下美國西南市場第一站， 董事長高星潢說，直航飛行時間約 12 小時，相較於轉機行程可省下 6 小時的時間，提供旅客往返美國新的選擇，今年首航第一天就客滿，他說目標載客率85%。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 1
走跳旅遊曼谷幫以一條龍服務與獨家導遊制度 成為團體泰國旅遊推薦的首選
圖▲走跳旅遊（曼谷幫）有自己的專屬培訓車隊，司機素質穩、車況乾淨又新，整趟旅程舒適又安心。(圖/走跳旅遊（曼谷 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
野趣東高雄杉林場周六開場 帶領民眾了解多元族群文化之美
記者吳文欽／高雄報導 高雄市政府觀光局二日表示，「野趣東高雄」杉林場活動將於十二月六…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
出國賞花熱潮爆發！雄獅花季旅遊3年飆4倍
【記者趙筱文／台北報導】每年3到4月的北半球花季向來是旅遊市場的兵家必爭之地，伴隨疫後海外旅遊全面復甦，國人賞花需求不僅快速回升，更推升短線與長線旅遊同步增長。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
「阿里山神旅行」將登場 新港奉天宮貼啟動香條
（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）阿里山管理處與新港奉天宮共同主辦的「阿里山神旅行」活動，邀請來自嘉義縣18鄉鎮市與澎湖、金門、馬祖等地媽祖神像，12月19日至22日遊阿里山，新港奉天宮今天貼啟動香條。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
夏威夷旅遊費用飆升 中產階級恐越難負擔
曾經被視為一般家庭即可負擔的夏威夷之旅，如今正快速遠離中產階級旅客。從度假村費用到飯店房價，全島旅遊成本大幅上漲，使得夏...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
普發一萬帶動旅遊熱潮 五福旅遊韓國行程萬元有找、2026賞櫻早鳥開賣
政府普發萬元現金帶動出國旅遊需求升溫，五福旅遊（2745）自即日起至12月31日推出「韓國狂歡3重奏」優惠活動，祭出三大好康：1.韓國行程最低9,900元，2.指定產品現折1,000元，以及3.下單即有機會「0元遊韓國」。2026年春季賞櫻產品提前開賣後，首爾與釜山部分熱門出發日已售罄，顯示韓國賞櫻熱度持續攀升。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
菲律賓免簽啟動 薄荷島成最亮眼海島新星
菲律賓宣布對台旅客的14天免簽優待後，前往菲律賓旅遊的門檻大幅降低。旅客僅需在出發前五天內線上填寫eTravel入境登錄表格、取得QR Code便可入境，不需額外支付任何費用。免簽政策讓菲律賓重新成為台灣旅客週末度假、短天數旅行的熱門選擇，而以海島魅力與自然景觀著稱的薄荷島，更因航班銜接便利與景點豐富度，迅速成為新一波焦點。七逗旅遊網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話