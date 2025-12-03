華航開航鳳凰城 首航訂位客滿

中華航空3日正式開航鳳凰城，機場公司為首航班機舉行灑水禮表示慶祝。（范揚光攝）

中華航空3日正式開航鳳凰城，飛進台積電美國廠所在地亞利桑那州。華航董事長高星潢表示，直航對所有旅客都便利，看好台積電所帶來的人流、物流效應，將使亞利桑那州變身為高科技重鎮，有信心能維持至少85％以上的高載客率，並在最快時間內開始獲利。

華航台北-鳳凰城航線以新世代客機A350-900執飛，12月3日首航班機訂位客滿。鳳凰城為華航於北美地區第七個航點，也是美國西南地區的第一個航點，直航飛行時間約12小時，相較於轉機行程可省下6小時的時間，提供旅客往返美國新的選擇，行程安排上更加彈性。

高星潢表示，鳳凰城作為美國西南地區重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，相信鳳凰城開航後，華航可引領商務、觀光旅客更深入美國的各個地區，成為每位旅人的飛行首選，且除了「人」的需求，貨運的部分也是華航積極爭取的商機，「我們都準備好了」。

華航此次搶先開航鳳凰城，高星潢歸功總經理陳漢銘「一路往前衝」，帶著整個公司各個單位超前部署，得以在開航上拔得頭籌，也希望透過華航的努力，讓國人到鳳凰城時看到華航的飛機，就有一種回到家的感覺。

陳漢銘強調，華航一直把國人的需求放在第一位，也希望服務品質能做到位，既然董事長交待開航鳳凰城，有這樣的願景跟方向，那團隊就是共同來努力來達成，不管是服務、載客率或獲利表現，都會持續努力，並將視載客表現與航機調度，評估要不要增班。

陳漢銘表示，華航開航鳳凰城，初期提供每周三班的來回直飛不中停服務，旅客可以透過鳳凰城天港機場，搭乘西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空、太陽城航空，中轉前往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等美國城市，航程更為便捷。