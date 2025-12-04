華航開航 鳳凰城市長：沒有台積電就沒有直飛

（中央社記者江明晏鳳凰城4日電）華航直飛鳳凰城，搶下亞洲航班頭香，瞄準台積電設廠龐大商機。鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）表示，「沒有台積電，不會有這條直飛航線」，她強調，鳳凰城與台灣多產業都深入合作，因為台灣，鳳凰城變得更強，也確保這段關係是雙向。

華航自台北開航直飛鳳凰城首航班機，於美國當地時間12月3日下午1時35分降落鳳凰城天港國際機場。在華航直飛鳳凰城的歡迎晚宴上，鳳凰城市長蓋雷哥出席並接受訪問。

她表示，鳳凰城和台北市締結姊妹市47年，亞利桑那州和台灣之間也有深厚連結；境外公司對美國最大的投資案，就是台積電在鳳凰城的投資，高達1650億美元。對於台積電員工及其商業合作對象、貨運來說，擁有這條直飛航線非常重要，「確保無論如何晶片都能在鳳凰城和台灣之間自由流通」，需要強大的供應鏈。

「沒有台積電，不會有這條航線」，蓋雷哥認為，這是鳳凰城爭取多年直飛航線，現在促成的關鍵原因。她表示，台積電一直是經濟活動的巨大推動力，不僅是半導體，鳳凰城與台灣包括醫療保健、生物科學、金融等產業都有深入合作，鳳凰城地區也為台灣空軍提供訓練。這條航線也能吸引台灣民眾前來塞多納（Sedona）、大峽谷等地欣賞美景，也讓更多美國遊客去台灣。

台積電今年3月宣布，擬增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，加上已在進行的鳳凰城先進半導體製造投資案650億美元，總投資額估達1650億美元，這項擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心。

業界人士指出，目前鳳凰城大約有23、24家來自台灣半導體供應鏈的投資，若加上醫療保健和其他行業，可能超過30家。

蓋雷哥表示，因為與台灣的關係，鳳凰城變得更強大健康，也致力確保這段關係是雙向的。她進一步指出，目前全球只有鳳凰城天港國際機場提供無人駕駛計程車服務，這只是眾多創新領先措施之一，或許這也是鳳凰城與台灣保持良好關係的原因，台灣在科技領域也同樣處於領先地位。她表示，「實現無人駕駛計程車的晶片，就來自台積電。」

她並預告，過去曾訪問台灣2次，明年1月會搭乘星宇航空首航班機再去第3次，屆時會參觀一些半導體公司，也會觀賞鳳凰城的美國少棒隊在台南的比賽，希望能拜訪政府單位。

鳳凰城天港國際機場今天在飛機降落後舉辦首航儀式，機場高層、駐美代表俞大㵢及華航董事長高星潢等出席，見證鳳凰城首班直飛亞洲航班；星宇航空則預計在明年1月15日開闢台北-鳳凰城航線。

高星潢表示，除了未來平均載客率預估85%，也看好鳳凰城高科技產業蓬勃發展，半導體供應鏈需求強勁，已成為北美新興貨運樞紐，華航將積極搶攻貨運市場。

俞大㵢表示，華航直飛鳳凰城的實質效益高，不只因台積電設廠，亞利桑那州也有3萬名僑民，「這個航線讓大家等太久，但Better late than never（遲到總比不到好）」。未來台美人流往來、經貿投資合作會更頻繁，雙方會更趨緊密，台灣增加美國城市直飛航線是遲早問題。（編輯：張良知）1141204