即時中心／高睿鴻報導

中華航空公司近日遭踢爆，某航班不僅輪胎爆胎，更恐怖的是，還驚傳胎皮直接打穿飛機襟翼。對此，華航證實，該航班為1月14日CI63「桃園—維也納」長程航班，當時才剛起飛不久，機長就得知右側機翼有點異常，後證實是由靠窗旅客發現、並告知客艙組員。雖然飛機爬升、起飛過程均無異樣、監控系統也未示警，但機長與地面人員和主管商議後，為安全起見，仍決定取消飛行；按程序放油後，該機順利返回桃園機場。

經落地後查明，華航表示，該狀況肇因於輪胎外層胎皮在起飛滾行時剝落，已第一時間通報主管機關。目前，也正依循原廠手冊，安排並進行檢修。同時，亦調遣另一架飛機，執行航班任務飛往目的地，也於旅客等候期間，安排餐飲服務。對於感受不便的旅客，華航感謝眾人理解、以及該名發出異狀通報的旅客。華航也感謝民航局、運安會，接獲訊息後立刻派員，幫忙確認航機情況、提供後續作業指引。

華航強調，執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則。特此說明，讓公眾理解真相。據悉，交通部民航局接報後派員調查，發現是8號輪胎外層胎皮剝落，並且，右側機翼之減速板、襟翼確實也有損壞情況，故民航局表示，將持續調查事件肇因。

原文出處：快新聞／華航飛機驚傳「爆胎打穿襟翼」！機長火速返航 民航局證實機翼受損

