華航飛維也納航班機翼異常返航 民航局調查：減速板受損、輪胎胎皮剝落

華航14日飛往維也納航班，旅客發現右側機翼異常，雖然監控系統未有任何異常訊息，航機在飛航過程正常，但機長立即通報後返航桃園機場。華航今天說，已通報主管機關並安排檢修；民航局派員調查，初步發現輪胎外層胎皮剝落，右側機翼減速板、襟翼損壞。

華航14日飛維也納航班機翼異常返航，通報民航局調查，初步發現輪胎外層胎皮剝落，右側機翼減速板、襟翼損壞。（資料照／華航提供）

中華航空透過文字訊息表示，1月14日CI063桃園-維也納長程航班，起飛後不久機長接獲客艙組員通報靠窗旅客發現右側機翼有點異常，但航機在起飛及爬升過程中均正常，監控系統未有任何異常訊息，機長確認後立即與地面專業人員及主管討論，決定不繼續前往目的地，依程序完成放油後，航機順利返回桃園機場，落地後經查為輪胎外層胎皮於起飛滾行時剝落所致，公司第一時間通報主管機關，目前正依循原廠手冊安排進行檢修作業。



華航表示，此航班也另調派一架航機執行任務前往目的地，等候期間安排餐飲服務，造成旅客不便祈請見諒，並感謝所有旅客理解及該位通報旅客的協助。



華航除了感謝民航局與運安會當天派員協助確認航機情形以及後續作業指引外，同時強調執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則。



民航局針對華航這起事件表示，接獲通報後，在第一時間派員調查，初步發現8號輪胎外層胎皮剝落，右側機翼減速板、襟翼有損壞情況，將持續調查事件肇因。