華航飛美班機引擎捲入垃圾袋 急返登機門檢查
飛行安全，大家都不敢輕忽！昨天（21日）下午4點55分，在桃園國際機場，有一架華航CI006班機，要從台灣飛往洛杉磯，在停機坪執行完後推，卻發現飛機左引擎捲入異物，機師緊急返回登機門，打開引擎蓋檢查，確認是塑膠袋，直到晚上7點01分，飛機才重新起飛。
機場停機坪上，一架華航客機，執行完後推，發動引擎，拖車也脫離，隨時準備好可以起飛，但仔細看，飛機的左側引擎，竟然捲入異物，隨著引擎不斷旋轉，讓人看了怵目驚心。
機場人員發現後，緊急把飛機推回登機門，讓旅客通通下機，全機檢查。
華航飛美班機引擎捲入垃圾袋 急返登機門檢查（圖／民視新聞）
機師工會成員現役機師史慶生表示，「我們都會巡視這個機坪內，有沒有一些異物會亂飛，如果我們在滑行，有看到塑膠袋飛，正常來講我們會用無線，電通知地面跟塔台（處理）。」
事情發生在21號下午4點55分桃園國際機場，當時華航CI006班機，要從台灣飛往洛杉磯，執行完後推，飛機引擎卻捲入異物，華航緊急打開引擎蓋檢查，確認異物是塑膠袋，直到晚上7點01分，旅客才重新登機，原機起飛。
華航飛美班機引擎捲入垃圾袋 急返登機門檢查（圖／民視新聞）
機師工會成員現役機師史慶生表示：「塑膠袋本身畢竟是個薄膜，然後結構也很脆弱，所以它如果吸到引擎內，可能會被切碎，或經過高速的旋轉，被直接從第一級扇葉，甩到外面去。」
對此華航也發聲明表示，因為附近無預警，飄來塑膠袋並捲入發動機，幸好空地勤人員在第一時間發現，立即關閉發動機，並返回登機門進行檢查，確認航機安全正常，順利起飛，雖然機師直言，塑膠袋傷害不大，但畢竟事關飛安問題，誰也不敢輕忽。（地方中心／賴國彬桃園報導）
