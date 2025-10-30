華航飛進鳳凰城送Sony耳機 首航貴賓全員有禮「每班再抽三位幸運得主」
記者李育道／台北報導
中華航空將於12月3日開航台北—鳳凰城航線，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司。為慶祝這歷史性時刻，華航攜手Sony推出限時好禮活動，凡於2024年12月與2025年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班的旅客，每班航班將抽出三位幸運得主，分別贈送Sony高階降噪耳機。
活動期間，每班航班將從豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各抽出一位旅客，分別可獲得最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機與LinkBuds Fit真無線降噪耳機。另於首航當日，凡搭乘豪華商務艙及豪華經濟艙的旅客，皆可獲贈高解析音質降噪耳機乙副。旅客可自由切換降噪與環境音效模式，無論沉浸音樂或享受機艙氛圍，都能擁有專屬靜謐時光。
此外，ITF台北國際旅展將於11月7日登場，現場購買華航鳳凰城直飛機票最低僅需新台幣19,440元起（未稅），搶先體驗美國西南魅力。
不只空中有驚喜，地面也同樣精彩。華航與Sony將於11月中旬攜手打造「BRAVIA影院級感官體驗」，於桃園機場第二航廈梅苑貴賓室登場，旅客可透過Sony BRAVIA螢幕欣賞鳳凰城壯麗景緻。活動期間，只要於貴賓室拍照上傳至指定貼文留言區，即有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器，把影院級享受帶回家。
國籍航空陸續插旗美國鳳凰城，中華航空日前宣布，今年12月3日開闢新航點鳳凰城，搶下頭香，由空中巴士A350-900機型執飛，提供每週3個往返班次。
星宇航空隨後也宣布，明年1月15日開航鳳凰城，看好鳳凰城擁有穩定的觀光與商務需求，近年更因台積電設廠，科技業生態圈持續茁壯發展中，星宇航空乘勢拓展北美商務市場，也強化亞洲與北美的轉機布局。台北－鳳凰城航線預計以Airbus新世代客機A350執飛，開航初期每週3班，2026年3月起將增為每週4班。
