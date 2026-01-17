華航驚傳「爆胎」！外層胎皮剝落折返桃機 民航局要查

華航CI63飛往維也納班機傳出外層胎皮剝落，航機返回桃園機場。示意圖，非事發航班。李政龍攝



華航14日飛往維也納的CI63航班被爆料起飛時疑似爆胎，胎皮打穿飛機襟翼。華航表示，起飛不久有旅客通報右側機翼不太對勁，但監控系統未有異常訊息，機長確認後與地面專業人員及主管討論，決定不繼續前往目的地，航機返回桃園機場，調查發現是輪胎外層胎皮剝落所致；民航局表示，將持續調查事件肇因。

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」日前爆料，華航15日CI63航班疑似輪胎爆胎，胎皮打穿飛機襟翼。

華航說明，1月14日CI063桃園-維也納長程航班，起飛後不久機長接獲客艙組員通報靠窗旅客發現右側機翼有點異常，但航機在起飛及爬升過程中均正常，監控系統未有任何異常訊息，機長確認後立即與地面專業人員及主管討論，決定不繼續前往目的地，依程序完成放油後，航機順利返回桃園機場。

華航指出，落地後經查為輪胎外層胎皮於起飛滾行時剝落所致，第一時間通報主管機關，目前正依循原廠手冊安排進行檢修作業，旅客部分由另一架航機執行任務前往目的地，等候期間安排餐飲服務，造成不便請見諒，也感謝所有旅客理解及該位通報旅客的協助。

華航提到，感謝民航局與運安會當日派員協助確認航機情形以及後續作業指引，同時強調執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則。

對此，民航局表示接獲通報後，第一時間派員調查，初步發現8號輪胎外層胎皮剝落，右側機翼減速板、襟翼有損壞情況，會持續調查事件肇因。

