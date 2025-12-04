華航高星潢樂觀看明年航空市場景氣

華航董事長高星潢。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕華航董事長高星潢指出，受惠政府增加國定假日，再加上貨運市場第三季淡季不淡、第四季旺季仍旺下，第四季表現不看淡，明年也將受惠政府國定假日的連假效應。就目前觀察，客運市場在舊曆年過完年後仍旺，且商務艙一位難求，再加上各市調機構看明年油價走跌，有利航空公司降低成本，對明年營運展望樂觀。

高星潢說，第四季客運市場受政府國定假日的連假效應表現不錯，而貨運市場方面，在工具機、伺服器、機櫃等持續出貨下，近幾個月來營收都月增5%，在第三季淡季不淡下，第四季旺季仍旺。

高星潢指出，明年在國定假日連假帶動、貨運持續穩健，再加上各市調機構預估明年油價在80美元以下，有利航空公司營運。目前油料佔華航經營成本約30%。

高星潢說，目前華航小飛機(A320等)與大飛機(A350、B787等)比重約2:1，在陸續訂購大飛機下，預期8年後，大、小飛機佔比會反轉，屆時，將會鎖定、加重歐美長程線的布局。目前東北亞佔華航營收29%，美國22%。

華航明年起迎接全新 787 機隊，共 24 架，擔任中長程及區域航線主力，並持續引進 3 架A350-900及13架A321neo客機強化運能。華航積極擘劃機隊規模，2029 年起嶄新的15架A350-1000及15架777-9客機機隊也將開始交付。

貨運方面，華航以 747-400F 及 777F 機隊撐起全球貨運網絡，鳳凰城航線開航後，貨運觸角延伸至美國西南地區。

