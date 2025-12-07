華航高星潢:與鳳凰城UND Aerospace 飛行學校合作 有助營運

中華航空董事長高星潢(左)參訪鳳凰城UND Aerospace 飛行學校，與CEO Chuck Pineo(右)久違重逢，合影留念。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空董事長高星潢於美西時間 12 月 6 日前往鳳凰城UND Aerospace 飛行學校參訪，高星潢指出，中華航空與UND合作超過30年，目前華航約有12名培訓機師在UND訓練，而鳳凰城的天氣很好，根據統計，一年有300天適合飛行訓練，學生送到這裡來受訓，不僅天氣好，且會縮短訓練時間，對公司營運相當有幫助。

高星潢身為華航第一期培訓機師，當日特別重返上課環境，了解最新訓練進度，更勉勵正在當地受訓的培訓機師。高星潢說，華航持續投入機師訓練資源，代表企業對飛航安全的堅守，也是對培育台灣航空人才的承諾。

廣告 廣告

華航自 1988 年起便與 UND Aerospace 飛行學校合作，至今已培育超過200百名優秀機師，是華航長期深耕飛行訓練的重要夥伴。

UND Aerospace Foundation 成立於 1968 年，其中鳳凰城分部自 1995 年起發展完善的初級飛行訓練體系，提供從私人駕駛執照、儀器飛航、商用駕駛執照、飛行教練執照等課程，並同時具備 FAA 核發之修護工廠執照。UND Aerospace 飛行學校以卓越的飛行教師陣容與低機齡、全數位儀表的先進機隊聞名，目前鳳凰城校區有逾 130 名教師，平均飛行時數超過 1,100 小時，軟硬體設備與師資在飛行學校評鑑中名列前茅，也吸引多家航空公司合作。

華航培訓機師海外受訓時程平均約為10至12個月，目前在鳳凰城受訓的華航學員預計將在明年 9 月返國，再安排民航相關訓練。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉

年終補貨手腳要快！Costco 15款全新優惠商品來了

台灣機車文化強到離譜！「這數據」奪全球第一 其他國家只能看背影

不聽黨的話？上海新開兩家「壽司郎」 排隊14小時盛況空前

