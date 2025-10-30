華航鳳凰城航線12月啟航 聯手Sony抽耳機、BRAVIA電視

華航歡慶開航鳳凰城，凡於2025年12月與2026年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主獲得Sony高解析音質降噪耳機。（華航提供）

中華航空（華航）鳳凰城航線將於12月3日啟航，成為台灣首家直飛鳳凰城的航空公司，為慶祝歷史性的時刻，華航特別聯手Sony送好禮，凡於12月及1月搭乘台北飛往鳳凰城航班的全艙等旅客，每班將抽出三位幸運兒獲得高解析音質降噪耳機。

華航歡慶開航鳳凰城，凡於2025年12月與2026年1月期間搭乘台北飛往鳳凰城航班，每班將抽出三位幸運得主，豪華商務艙一位獲得最新款WH-1000XM6耳罩式降噪耳機，豪華經濟艙與經濟艙各一位獲得LinkBudsFit真無線降噪耳機。

廣告 廣告

此外，首航當日搭乘台北飛往鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙的貴賓，每人皆可獲贈高解析音質降噪耳機。戴上耳機隨心切換降噪與環境音效模式，無論是沉浸音樂還是感受機艙氛圍，都能享受不被打擾的專屬時光。ITF台北國際旅展即將在11月7日登場，購買華航直飛鳳凰城機票最低只要TWD19,440起（未稅）。

除了機上的好禮，地面大獎也不缺席，11月中旬華航將攜手Sony把BRAVIA影院級感官體驗帶進華航桃園機場第二航廈梅苑貴賓室，將鳳凰城的壯麗景緻一秒呈現眼前，旅客只要在活動期間於貴賓室拍下與BRAVIA的美好時刻，並上傳至指定貼文留言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65 型顯示器，把影院級享受帶回家！

更多鏡週刊報導

「只送不賣！」 華航、虎航2026年桌曆曝光

華航攜手中油 為台灣航空再創永續新紀錄

華航第2屆星光夜跑登場 完賽跑者可享機票及哩程抽獎