華航：倫敦與布拉格等增班 赫爾辛基與荷航共掛航班

（中央社記者江明晏台北12日電）展望2026年，華航表示，「力拚客貨雙贏」，樂觀看待明年營運，客運將陸續增班紐約、倫敦、布拉格等，新航點除新增鳳凰城，也評估北美內陸、日本等二線城市，芬蘭赫爾辛基則確定和荷蘭航空合作共掛航班，市場養成後有空間開航。

華航今天召開法人說明會，董事長高星潢表示，客運市場從供給面而言，以空中巴士和波音的訂機量，預估未來十年都有3%到4%的成長，亞洲客運量成長為主要動能，台灣成長幅度更高，台灣往返美國航線的運能近年已有3成成長，肩負起轉機樞紐，未來「轉運市場不會放棄，是明年營運重點」，華航在澳洲地區布局早又完整，東北亞市場旺，運能會持續往上提升。

華航總經理陳漢銘表示，2026年華航將迎接5到7架787新機，同時持續引進A321neo客機，搜羅市場上運能投入，朝向既有航網加密、新航點評估，優化轉運樞紐、時間帶的布局。

客運航網拓展方面，陳漢銘說明，北美航線而言，華航將於12月3日直飛鳳凰城，每週3班，明年將依市場需求增班紐約，歐洲航線倫敦近期將增班至每週5班，明年4月布拉格將增班至每週3班，亞洲方面，清邁航班已增班至每天直飛，東京成田則會從每週3班增至每天1班，同時會評估北美、東北亞新航點。

高星潢說明，華航在北美布局是東岸往西岸、再往內陸走，必須有787、A350-1000等新機到位，除了鳳凰城，也有評估達拉斯，加拿大多倫多與蒙特婁等新航點。

陳漢銘表示，華航貨運市場優異，新航點希望客貨雙載達雙贏程度；日本航線是市場主力，二線城市會評估。

華航表示，針對芬蘭赫爾辛基，由於台芬航權簽訂，華航已計畫跟荷蘭航空共用班號，不久將來，市場養成後會有空間開航。

票價走勢而言，華航指出，今年票價因為供需影響，走勢確實往下，明年台灣區域需求穩健，期待2026年票價逐步回穩，華航會優化越洋線、亞洲區域航網。

貨運方面，華航指出，貨運受惠AI及半導體相關產品運輸帶動，前3季貨運個體收入較去年同期成長13.7%，以北美、歐洲及東南亞航線為主要的收入來源，目前正處第4季傳統貨運旺季，營業表現有望優於第3季，美國明年貨價都已經「往上談」，預期運價會提升，且普遍比疫情前提升30%，而中國到美國電商貨量減少，占比從40%下降到15%，但中國到歐洲的電商貨量則提升。

此外，華航深耕航太修護發展，顧客航線機務代理業務逐年成長，涵蓋飛行前檢查、過境檢查及過夜檢查，預計2025年可超過3萬3000架次，年增9%，為營收再添動力。

華航說明，2020年華航加入美國普惠GTF發動機維修聯盟，並於2023年導入首部維修發動機，目標2031年維修部數可較2025年成長5倍，展現華航修護能量。（編輯：蘇志宗）1141112