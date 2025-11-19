華航「全空少航班」成焦點 座艙長曾拍過江蕙MV還同框

〔記者陳慧玲／台北報導〕這幾天華航空服員充滿許多討論熱度，主要是近日台北往返紐約的飛機上，難得一見出現所有空服員都是男生的景象，這也讓網友熱烈討論華航「全空少航班」，由於空服員個個都是高顏值，不少網友也笑說很期待未來有機會再搭到這樣的服務團隊。而同班機上一位將要退休的資深座艙長，竟然曾和天后江蕙同框過，還拍過MV，也讓網友覺得新鮮有趣。

有曾任空服員的網友爆料，這位座艙長熊孝琴曾和江蕙一起去上張小燕和庾澄慶主持的《超級星期天》，當時36歲的熊孝琴還拍過江蕙《酒後的心聲》MV，張小燕覺得他的名字很特別，他則透露因為家中小孩都是男生，爸媽希望能生個女兒，笑說還好沒將他取名為「招妹」。

這次因為華航往返紐約班次出現機上全是男性空服員「奇觀」，不只網友覺得新奇，空服員們也開玩笑說自己是「披荊斬棘的哥哥」，另一方面也希望落實性別平權制度，因為過去一般印象機上空服員幾乎是女生多於男生，但現在已經可以不分性別，公平選班，按照排序競爭，沒有性別之分來申請航班。

