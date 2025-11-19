華航「動物方城市2主題彩繪機」正式啟航！超可愛內裝曝光

華航推出「動物方城市 2 主題彩繪機」，華航表示，這是全台第一架迪士尼彩繪機，以 777-300ER 擔綱執飛。 圖：華航／提供

[Newtalk新聞] 中華航空「動物方城市2 主題彩繪機」今(19)日正式亮相，下午首航台北－洛杉磯，對此，華航表示，這次全台第一架迪士尼彩繪機，從機外到機內每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思，該彩繪班機主要派飛洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點。

藉由迪士尼最新動畫《動物方城市2》，華航推出「動物方城市2 主題彩繪機」，華航表示，這是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER 擔綱執飛，從機外到機內滿載驚喜。旅客自報到起，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每一處細節都可以發現電影人氣角色與設計巧思，也能在機上影視娛樂重溫首集電影。

廣告 廣告

機身彩繪匯集胡尼克(Nick Wilde)、哈茱蒂(Judy Hopps)、佘蓋瑞(Gary De'Snake)、河狸狸寶(Nibbles Maplestick)及樹懶快俠(Flash)人氣角色，將電影中的夥伴精神及冒險能量延伸至萬呎高空，陪伴旅客航向夢想天際，一起締造全新旅程。

華航指出，「動物方城市2 主題彩繪機」主要派飛洛杉磯航線，日後也將拓展至安大略、曼谷、東京及大阪等熱門親子航點。另外，除了專屬機上用品，也以電影角色為靈感，設計精美貼紙組與彩繪機造型氣球，作為兒童限定玩具贈送給小小旅客。

包含色彩繽紛又吸睛的造型貼紙，讓孩子在機上盡情發揮創意拼貼；彩繪機氣球則以主題機身為原型，充氣後宛如迷你版飛機，造型生動又可愛，成為孩子們最愛不釋手的玩具。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新官上任三把火！藥師公會新任理事長揭缺藥關鍵：問題源自「三層面」

禁日本水產後又凍牛肉磋商! 北京嗆 : 不撤回「台灣有事」將嚴厲堅決反制

「動物方城市 2 主題彩繪機」首航贈送的明信片。 圖：取自華航

「動物方城市 2 主題彩繪機」上附贈的紙唄。 圖：取自華航

「動物方城市 2 主題彩繪機」經濟艙的座椅頭墊紙。 圖：取自華航

中華航空「動物方城市 2 主題彩繪機」今 (19)日正式亮相，下午首航台北－洛杉磯。 圖：華航／提供

「動物方城市 2 主題彩繪機」上贈的主題撲克牌。 圖：取自華航

「動物方城市 2 主題彩繪機」上贈的充氣氣球。 圖：取自華航