華航「年貨大街」新春旅遊促銷起跑 精選航線78折起、徵文抽免費機票

農曆新年將至，不少民眾已開始規劃春節連假與新年度的旅遊行程。中華航空宣布啟動 2026 年新春促銷活動「年貨大街」，集結多條熱門國際航線限時優惠，精選航線最低 78 折起，鼓勵旅客提前安排春節至上半年旅遊，替新的一年開啟美好旅程。

華航表示，本次促銷以「年貨市集」概念打造，希望旅客像選購年貨般，能夠輕鬆挑選心目中的理想航線，不論返鄉探親、全家出遊或為自己安排一趟犒賞旅，都能找到合適選擇。

「年貨大街」活動適用開票期間為即日起至 2 月 22 日，出發期間則涵蓋 2026 年 1 月 15 日至 6 月 30 日，橫跨春節連假、寒假尾聲與初夏旅遊旺季，優惠航線橫跨短程至長程市場，提供旅客多樣化選擇。港澳航線推出超值優惠，香港最低2,886元起（未稅）；東南亞航線如曼谷4,200元起（未稅）、峇里島10,080元起（未稅），適合年節期間享受度假氛圍的旅客；日本與韓國航線則推出大阪9,660 元起（未稅）、釜山6,216 元起（未稅），滿足賞櫻、美食與購物需求。

廣告 廣告

長程航線方面，歐洲航點包含倫敦21,672元起（未稅）、布拉格23,650元（未稅）起；美國航線則有西雅圖16,212元起（未稅），及鳳凰城18,480元起（未稅），讓旅客能以更輕鬆的方式，規劃夢想中的長途旅行。

除了機票促銷外，華航同步推出春節徵文活動，邀請旅客分享搭乘華航出遊的故事，包括與家人一同出國的溫馨時刻、異國過年的特殊體驗或旅途中令人難忘的感動瞬間。參加徵文即可抽獎，有機會獲得華航區域線不限航點經濟艙機票乙張，另有飛行夾克等獎項，為出遊增添驚喜。

更多中時新聞網報導

WTT》足足等待798天 林昀儒再奪分站冠軍

NBA》綠衫軍屠病龍 公鹿氣走湖人

頑童愛打電玩 瘦子被虧雷隊友