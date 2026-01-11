華航「機上愛心醫師」空中傳佳話
中華航空日前一架從洛杉磯飛往台北航班上，機上廣播徵求合格的醫療人員。話音落下，一男子自座位起身，走向空服員並遞上小卡片，他隨即被帶往一位身體突感不適的八旬長者身旁。
該醫療人員是台灣馬偕紀念醫院老年醫學科主任曾祥洸醫師。據曾祥洸了解，該年長乘客當時需以輪椅登機，據稱到機艙入口處，也需要攙扶協助才能入座。
在飛行途中，由於該乘客感身體不適，機組人員遂徵求合格的醫療人員協助。
曾祥洸在兩位機組人員配合下，一位與地面支援單位做空中聯繫、詢問與回報；另一位負責血壓、血氧等測量操作；曾祥洸負責臨床評估與判斷，並與機組員確認機上可用藥物、器材與處置界線，整合資訊後，提出建議與觀察重點。
年長乘客稍後服用兩顆藥物，症狀緩解，血壓未升高，血氧也未再下降，曾祥洸評估暫時沒有立即危險情況。過程中，曾祥洸也同意地面醫師所提供的建議，並與機組人員共同觀察後續狀況。
事後，曾祥洸走回座位時，默默接受一些鄰座乘客的注目禮，甚至有同機旅客在下機後趨前致意。這段機上空中醫事佳話，正是華航「機上愛心醫師」（Doctor on Board）專案成立的效應。
事實上，曾祥洸此行前往美國出席教會活動前不久，才登記加入該專案，當時尚未拿到任何識別卡，所以他先以名片表明身分；機組員即依流程查核他已登記為愛心醫師的資訊。
華航在回應此次機上醫療協助時指出，愛心醫師專案自2018年起推行，是台灣首家獲得中華民國醫師公會全國聯合會支持、推出此專案的航空公司。目的是希望當旅客發生空中緊急醫療需求時，第一時間可就近由專業醫師及地面醫療支援團隊協助，一起守護旅客的健康。
曾祥洸也指出，該專案具「制度與流程上的風險控管」。例如在機上若考慮使用他人藥物、或將某位乘客自帶藥物提供給病人，機組員會提醒並建議避免，以降低用藥來源不明、過敏╱交互作用、或責任歸屬不清等風險。這類提醒與規範，可視為對乘客與協助醫師的保護。
華航公關室表示，「機上愛心醫師」屬自願性質，不具任何義務或強制性。目前已獲超過千名醫師支持響應，平均每年協助約50名旅客。
這是曾祥洸登記為愛心醫師之後，第一次在航班上遇到需要即時支援的狀況。他表示，機上醫療的關鍵，在「團隊合作與流程」，醫師能做的有限，但若能與受過訓練的機組員及具醫護背景的成員迅速分工，就能在資源有限的環境中，把風險降到最低。
此前，曾祥洸曾經歷更緊急的機上狀況，那一次班機落地後，即由私人專車將患者送至醫學中心急診並安排後續處置。
曾祥洸建議乘客出行前，常用藥務必隨身攜帶，放在「貼身的小包╱隨身包」裡，避免放在大型行李箱或不易取用的登機箱深處。對中度以上衰弱、行動不便長者，建議一定要有同行照顧者陪伴登機與全程協助，以便及早發現不適、協助表達，也能配合機組員處置。一旦感到不適，越早告知空服員越好，不要硬撐到惡化。
