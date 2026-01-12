華航、虎航去年營收齊創新高 看旺今年客運動能

（中央社記者江明晏台北12日電）華航、台灣虎航2025年營收齊創新高，華航客運在東北亞、東南亞及長程線支撐下維持高載客率，貨運則在電商旺季與高價艙位需求帶動下量價齊揚，航空業者航網與機隊擴張也同步啟動，為2026年營運成長鋪路。

華航公布12月合併營收新台幣187.94億元，月增8.89%，年增1.82%，第4季合併營收541.6億元，季增6.47%，年增2.4%，2025全年合併營收2090.9億元，年增2.56%，單季及全年營收再寫新高。

華航指出，12月客運市場需求穩定，華航客運收入108.13億元，較11月增幅11.3%，較去年同期成長0.82%，受惠東北亞賞楓、賞雪旅遊熱潮及東南亞旅遊旺季推動，首爾、東京、北海道、曼谷、吉隆坡等航線載客皆近9成，2026年初，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等航線訂位表現預估超過9成。

華航表示，持續因應市場需求優化航網布局，2026年積極拓展重點航線，台北至釜山增為每週18班、台北至布拉格增至每週3班，紐約航線規劃自8月5日起增為每週5班，並規劃逐步增為每日1班。

貨運方面，華航2025年全年貨運收入668.31億元，年成長10.08%，其中12月貨運收入63.98億元，月成長3.61%，年增2.42%，歐美耶誕節購物旺季帶動電商與跨境出貨需求，加上高價艙位及包機需求挹注，並受惠AI伺服器、半導體等電子產品穩定出貨，推升整體空運市場量價齊揚，貨收創年度新高，看好2026年農曆年節前補充庫存效應將逐步顯現。

台灣虎航12月自結單月營收14.86億元，年增約14.3%，第4季營收43.11億元，月與季營收皆為同期歷史新高，2025年營收168.99億元，連2年刷新全年新高。

虎航指出，旅遊市場持續成長，12月班次較同期增加13.9%，受惠第4季出遊氣氛佳而維持高乘載，整體平均載客率近9成，台灣虎航董事會已通過「第三代機隊計畫」，共計引進15架A321neo新機，並取得4架購機選擇權。

星宇航空12月營收41.34億元，月增17%，年增17%，2025年營收440.53億元，年成長24%；12月客運營收32.92億元，月增22%、年增9%，載客數創單月新高。貨運方面，12月貨運營收4.99億元，月增9%、年增37%，在電子零組件及AI等高價值產品出貨穩健，及主要航線運價維持相對高檔帶動下，貨運營收續成長。

星宇航空持續拓展航網布局，將於1月15日開航台北到鳳凰城直飛航線，初期規劃每週3班，預計自3月起增為每週4班，強化北美航線布局，也將於3月30日新增台中至峴港每週3班及台中至東京每週4班；機隊方面，星宇航空國籍航空首架A350-1000已於1月6日抵台，初期預計投入曼谷、東京等航線。（編輯：張均懋）1150112