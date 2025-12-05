華航、虎航放寬服儀 空服員可戴眼鏡 擬開放運動鞋

中華航空開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡。（華航提供／蔡明亘台北傳真）

國籍航空空服員服儀規定再放寬！中華航空4日起開放空服員在執勤時，可配戴眼鏡，另也正研議開放於機上執勤時可穿著自購運動鞋，減輕腳部負擔。台灣虎航也宣布，近期將開放客艙組員於執勤時可配戴眼鏡，近日也啟動換新制服專案，後續預計配合A321neo機隊交機時，傳遞全新形象。

中華航空說明，即日起開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。眼鏡款式以簡約單色、金屬鏡框或無框設計，使用透明鏡片為原則；組員亦需隨身攜帶備用眼鏡，確保勤務順利執行。

同時，華航也正研議開放客艙組員於機上執勤時可穿著自購運動便鞋，期能減輕長時間站立與步行造成的腳部負擔。

中華航空表示，持續優化工作環境，讓員工能以最佳狀態提供旅客高品質服務，打造安心、友善的幸福職場。

台灣虎航提到，近期將開放客艙組員於執勤時可配戴眼鏡，以提升客艙組員於執勤時的舒適度。另關於穿著運動鞋執勤之議題，3日於董事會中已通過第三代機隊計劃，近日亦已啟動換新制服專案，預計將配合A321neo機隊交機時，傳遞全新形象。

台灣虎航說，新服制將涵蓋以作業舒適、簡潔實穿及活力形象等三大面向作為設計主軸，打造實用性及舒適性兼具的全新制服，以嶄新的形象持續傳遞台灣虎航熱情、溫暖、真誠的企業精神。

對於是否也將放寬相關服儀規定，星宇航空則表示，目前正在評估中；長榮航空稍晚也將進一步說明。

