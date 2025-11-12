華航：2026年客運票價止跌回穩 貨運價格走揚

圖左到右分別為華航總經理陳漢銘、董事長高星潢、資深副總陳奕傑。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕華航今日舉行法說，華航指出，今年客運票價下滑，明年在地震海嘯預言、關稅議題暫緩下，可望止跌回穩，而貨運價格在AI伺服器及半導體相關產品出貨帶動下，目前與貨攬業者洽談明年的價格，基本上美國現貨價格都高於今年。

針對今年客運票價下滑，華航說明，七月市場傳出日本海嘯、地震等預言，那陣子的確很多人不太想去，所以今年的7、8月表現不像去年好，而在10月國定假期增加下， 無論是載客率、客運營收都大幅上揚，另外，影響今年客運收入最大的是越洋線的經濟艙，北美地區的經濟艙佔收入近70％，而先前因美國包括關稅、移民等政策，東南亞往返人數減少，但近期人數已回流，明年在日本、美國影響因素減少，再加上跟美國西南航空合作更深化等因素帶動，預期明年票價止跌回穩。

在貨運價格方面，華航說，台灣扮演AI供應鏈關鍵角色，可望持續帶動2026年空運出口暢旺， 根據資料顯示，2026年八大雲端服務商資本支出年增24%，且各地皆有建設資料中心需求，進而帶動半導體與其他產品，包括晶片/電源供應器/散熱/機櫃等需求，對空運市場有正面挹注。

華航說，現在開始陸續與貨攬業者談明年的價格，基本上美國現貨都是往上走，貨運價格不會低於今年。

