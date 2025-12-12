華航 66 週年推 「飛行樂園」活動 飛日本驚喜價6666元起
中華航空歡慶 66 週年，驚喜回饋再升級！即日起至 12 月 18 日推出「華航飛行樂園」週年慶活動，全航線機票祭出 88 折起限時優惠，並加碼每日限量驚喜航線，讓旅客輕鬆暢遊世界。各航線中，國人最愛的日本未稅價6666元起。
華航今(12/12)日表示，活動期間購票並登錄的旅客，即可參加豪華抽獎，有機會獲得全球不限航點商務艙來回機票，總價值超過百萬元的豪禮大方送，一同歡慶華航 66 歲生日。
而在活動期間，華航將於官網釋出每日指定航線的限量驚喜價，如台北－宿霧來回未稅價 4166 元起、台北－曼谷 4366 元起、台北－新加坡 5566 元起、台北－高松 / 廣島 / 熊本 / 鹿兒島 6666 元起、台北 –大阪8866 元起等，直飛日本與東南亞熱門航點通通不到萬元。
美國航線同樣超划算，台北－安大略未稅價1萬6766 元起、台北－西雅圖 1萬7466 元起，直飛美西兩萬有找。歐洲線也有超值價，台北－倫敦未稅價 2萬1666 元起。此外，華航還準備全球不限航點商務艙來回機票6 張、經濟艙來回機票 6 張，以及數百組最高可折抵 6666 元的機票折扣碼等各項好禮，邀請旅客天天上線解鎖隱藏版優惠，把握搶票良機。
華航攜手合作夥伴共同歡慶 66 週年，推出多項旅遊必備產品的專屬禮遇，回饋旅客長期支持。活動期間，旅客購買台灣出發的機票，加購並完成投保安達旅行綜合保險，即能額外參加安達保險機票抽獎活動；另享有桃園國際機場凱悅酒店 55 折起優惠住宿、雲朗觀光集團 94 折起專屬禮遇，租車服務則包括 Hertz 與天馬租車 85 折起超值方案。
此外，還有 INNN 大阪關西機場接送服務優惠券、美商安達產險旅平險加購抽機票、歐來歐去循環巴士免費一日體驗，以及 JetFi 首次登錄即可免費領取 eSIM 等旅遊好康，讓旅客從出發到返程，全程享受更貼心實惠的旅遊體驗。
