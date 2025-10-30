華航12/3起「可直飛」美國鳳凰城！每航班還抽3個高級降噪耳機

中華航空公司今(30)日宣布，華航鳳凰城航線將在12月3日啟航。 圖：中華航空／提供

[Newtalk新聞] 台灣首條直飛美國鳳凰城航線即將啟航！中華航空公司今(30)日宣布，華航鳳凰城航線將在12月3日啟航，當天搭乘該航班商務艙和豪華經濟艙的旅客，都能獲得一副高解析音質降噪耳機。此外，12月和1月直飛鳳凰城的航班，也都會抽出3名幸運旅客，贈送高級降噪耳機。

中華航空說明，凡是搭乘12月3日台北直飛美國鳳凰城首航日航班的豪華商務艙及豪華經濟艙的旅客，都能獲得一個Sony高解析音質降噪耳機。而2025年12月到2026年1月間，每個台北飛往美國鳳凰城的航班，都會抽出一位豪華商務艙旅客，贈送新款WH-1000XM6 耳罩式降噪耳機；豪華經濟艙和經濟艙也會各抽出一名幸運旅客，贈送LinkBuds Fit 真無線降噪耳機。

此外，中華航空也和Sony合作，在11月中旬，將BRAVIA 影院級感官體驗帶進華航桃園國際機場第二航廈梅苑貴賓室。進入貴賓室的旅客只要在活動期間，於貴賓室拍下與BRAVIA的合照，並上傳至指定貼文的流言區，就有機會抽中Sony BRAVIA 5 65型顯示器，把影院級的享受搬回家。

