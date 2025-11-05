華航160班LA台北加35%SAF的燃油

華航宣布，為洛杉磯飛往台北的一六０個客貨航班燃油中添加百分之三十五的永續航空燃油。（中華航空提供）

記者傅希堯／台北報導

中華航空五日宣布，十一月起於美國洛杉磯飛往台北的客、貨機一六０個航班燃油中添加百分之三十五的永續航空燃油，預估減碳量可達一萬二千餘公噸。

華航表示，永續航空燃油（ＳＡＦ）的價格為傳統燃油的三倍，為符合歐盟規定與世界潮流，目前中油與台塑在桃園機場提供的航空燃油都加了百分之二的ＳＡＦ，華航表示，日前為飛曼谷的航班添加百分之四十的ＳＡＦ，本次更將為一六０班國洛杉磯飛往台北的客、貨機添加百分之三十五的SＡＦ燃油。

華航指出，全球最大永續航空燃油生產商Neste在洛杉磯機場已可提供加油作業，所以選擇洛杉磯作為北美航點添加ＳＡＦ的首站。

華航表示，華航已陸續在歐洲、美洲及亞洲主要區域推動落實。未來航班 SAF 添加比例，將依各區域法規及公司整體策略，採取彈性調整機制，以確保永續發展目標與營運效率兼顧，穩健推進減碳轉型，並與價值鏈夥伴攜手邁向淨零減碳目標。

華航青示，將依據全球ＳＡＦ技術發展趨勢及政策推動方向，持續擴大採購規模，深化與產業供應及價值鏈夥伴的策略合作，達成短中長期ＳＡＦ使用目標，實現航空及相關價值鏈產業二０五０年淨零轉型的永續發展目標。