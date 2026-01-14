華航2025全年營收2090億再創新高

▲華航集團2025全年合併營收2090.90億元。（圖／華航提供）

[NOWnews今日新聞] 華航集團2025年全年成績再寫新高！2025年12月份合併營業收入187.94億元，月增8.89%，年增1.83%，第四季合併營收541.60億元，季增6.47%，年增2.40%，累計全年合併營收2,090.90億元，年增2.56%。

華航表示，12月客運市場需求穩定，華航客運收入達108.13億元，較11月增幅11.30%，較去年同期成長 0.82%。受惠東北亞賞楓、賞雪旅遊熱潮及東南亞旅遊旺季推動，首爾、東京、北海道、曼谷、吉隆坡等航線載客皆近9成。

歲末年終旅遊旺季明顯，華航展望2026年初，逢跨年國定假日，大洋洲的雪梨、布里斯本及墨爾本等航線訂位表現預估超過9成，市場需求持續看旺。

華航持續因應市場需求優化航網布局，包括3月29日起台北—釜山增為每週 18班、4月2日起台北—布拉格增至每週3班，紐約航線也規劃自8月5日起增為每週5班，並規劃逐步增為每日一班。

貨運方面，華航2025年全年貨運收入達668.31億元，較去年成長10.08%，為支撐全年營收創新高的重要動能。其中12月貨運收入63.98億元，較前一個月成長3.61%，較去年同期增加2.42%。

也因為歐美耶誕節購物旺季帶動電商與跨境出貨需求，加上高價艙位及包機需求挹注，並受惠AI伺服器、半導體等電子產品穩定出貨，推升整體空運市場量價齊揚，貨收創下年度新高。

華航展望2026年，預期農曆年節前補充庫存效應將逐步顯現，運用現有貨機機隊，依市場需求彈性調整營運策略，持續擴大營收與獲利成長動能。

