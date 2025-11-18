華航2026年將引進新波音787飛機 機齡15年以上737和333逐漸淘汰

進入2026年，華航逐漸淘汰舊波音737、空巴330客機，首次引進7架波音787新機，以及A321neo新機。（攝影／鄭國強）

華航（2610）12日舉辦法說會，由董事長高星潢及總經理陳漢銘率經營團隊說明公司營運概況及展望，2026年將同時新增空巴A321neo和波音787新機，也是華航首次營運波音787飛機，和787相仿的空中巴士A330客機，尤其機齡超過15年的，也在明年順勢淘汰掉。

星宇航空預計年底獲得台灣第一台空中巴士A350-1000的客機，為營運增添助力，省油、遠程、高運載，而明年將是華航新舊飛機大換血的一年，將一口氣淘汰10架高機齡的飛機。

根據華航法說會的資料，華航將在明年淘汰掉6架空巴330型客機，737客機4架，根據9月的民航局月報，華航有17架機齡超過15年的飛機，應該從這裡開始淘汰。目前330型及737型客機多執飛較近的航點，曼谷，中國城市、日本等等。較長程的航點如巴黎、法蘭克福、西雅圖等等，多由較新的空巴A350、波音777執飛。

空巴A321neo是目前市場最受歡迎的機種，華航明年還會接收8架空巴A321neo。（攝影／鄭國強）

明年華航將接收首批波音787飛機，它的載客量和A330差不多，預計一年內接收9架次。還有接收8架空巴A321neo以及3架空巴A350-900客機。

根據華航的規劃，2026年將有27架A321neo客機、18架的A350-900型客機、10架的波音777以及7架的波音787客機，還有7架330和6架737客機，整個客機機隊會有75架飛機。

值得一提的是，華航目前的貨機以波音777-F和747為主，747機齡較長，今年5月華航與波音正式簽署 10 架 777-9 廣體客機及 4 架 777-8F貨機訂單，包含 9 架選購權，新機隊預計自 2030 年起開始交付，華航為首家引進 777X 旗艦機型的國籍航空，然而川普政府在全世界以銷售波音飛機作為貿易平衡手段，不曉得是否會再要求台灣購買新機。

論787，長榮航空是國內擁有最多波音787客機的航空公司，不但有787-9，還有787-10型客機，尤其787-10客機的機齡都很短，大約有20架以上的787客機，不過根據長榮的法說會，要到2027年才有新的一批飛機交機，因此明年國內兩大接收新機的航空，就華航和星宇。

