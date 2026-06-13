華航7月再漲訂位服務費、搭機證明費 每航段調高至30美元

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華航宣布7月9日起，將調漲訂位服務費。（示意圖／Pexels）

民眾購買機票時，除票價及相關稅費外，還需支付訂位服務費。繼今年第一季國籍航空陸續調整相關費用後，中華航空再宣布，自7月9日起調漲訂位服務費，每航段將由28美元調高至30美元，約增加新台幣64元。此外，搭機證明申請手續費也將自7月1日起同步調整。

據《ETtoday新聞雲》報導，華航表示，考量市場機制及業界收費標準，自7月9日起訂位服務費將由現行28美元調整為30美元，折合約新台幣952元。另台灣地區申請搭機證明的費用，也將自7月1日起由每份100元調升至200元。

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目前航空公司機票訂位主要透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費原則，航空公司會向旅客收取訂位服務費。無論旅客是透過航空公司官網、旅行社或其他銷售通路購票，均須支付相關費用。由於該項收費屬航空公司自行訂定項目，因此無須報請民航局核准。

事實上，今年第一季多家國籍航空已陸續調整訂位服務費。華航及長榮航空當時皆將每航段費用由25美元調高至28美元；星宇航空則由25美元調升至30美元。

至於台灣虎航目前仍維持原有收費標準，旺季每航段收取400元，非旺季則為300元，暫未宣布進一步調整。

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