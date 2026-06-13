華航7月起搭機證明費、訂位服務費調漲

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▲華航7月起搭機證明費調高至200元、訂位服務費調漲至30美元。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWNEWS今日新聞] 搭機支出再提升！華航7月起台灣地區申請搭機證明費用成長1倍，從現行100元變為200元；另，參考業界標準及市場機制，購買機票時會收取的訂位服務費7月9日起將從28美元，調漲到30美元（約948台幣）。

旅客購買機票時，除了機票費用外，還需要付燃油附加費、訂位服務費、機場稅及各國所規範的其他稅費或附加費用；而訂位服務費是因訂位為透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費的概念，航空公司會隨電子票券收取訂位服務費。

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第一季時長榮航空（3月起）、中華航空（3月17日）都從25美元，調高到28美元；星宇航空則是4月起從25美元調高到30美元。台灣虎航收費分淡旺季，並區分官網、客服中心、機場臨櫃有不同收費，費用從300元至1200元。

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