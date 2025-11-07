華航AI品牌形象大使亮相 台北國際旅展最殺76折起

華航AI品牌形象大使亮相。（蔡明亘攝）

ITF台北國際旅展今起於南港展覽館隆重登場，中華航空董事長高星潢、資深副總經理張程皓及台灣地區處長馮震宇親臨年度最大旅遊盛會，以「華航新視野飛閱心距離」揭開序幕，以誠心的服務邀請旅客一起按下怦然心動的優惠快門，對焦心之所向，開啟全新旅程。台灣出發全航線最優惠 76 折起，購票再抽機票，暢玩世界首選華航。

華航展區J1811以年度品牌主軸「Fly Beyond Boundaries」為設計核心，首次運用懸空吊掛造景，結合繽紛炫目的插畫風格，點綴具立體感的空間設計，突顯全新開航鳳凰城及其他北美航點知名地標，躍身為全場最吸睛焦點；加入華航官方LINE帳號，下載全新 Q 版制服人員「小花生活系列」貼圖，現場開啟趣味的數位集章遊戲，「AI 品牌形象大使」也現身展區，邀民眾沉浸式互動鳳凰城的熱情魅力與AI客服創新服務；北美新夥伴「西南航空精選航站」，透過幸運輪盤遊戲分享聯航合作轉乘的便捷資訊。

ITF台北國際旅展登場，中華航空以「華航新視野飛閱心距離」揭開序幕。（蔡明亘攝）

ITF台北國際旅展登場，中華航空董事長高星潢、資深副總經理張程皓及台灣地區處長馮震宇親臨年度最大旅遊盛會。（蔡明亘攝）

此外，華航攜手五桐號與風靡全球的Care Bears™ 跨界聯名「彩虹樂園區」，近距離感受人氣IP可愛爆擊的幸福感，歡迎民眾踴躍前來華航展區，體驗玩美新樂園，還能獲得多款限量好禮。

為期4天的旅展期間，華航舞台區天天推出精彩節目，力邀金曲樂團理想混蛋與藝人瑞莎領軍瑞星韻律體操帶來精湛演出，還有華航制服人員活力舞蹈及各國的表演活動；精心設置 2026 年唯美桌曆牆，蒞臨展區就有機會獲得只送不賣的限量桌曆，現場還能與桌曆主角合影留念；活動攤位也設有「雲端精品館」，展示華航精美的機上服務用品，並販售限量獨家商品。

華航ITF線上旅展同步促銷，台灣出發全航線最優惠76折起，精選航線台北－曼谷 TWD 3,645 元起（未稅）、台北－峴港 TWD 6,075 元起（未稅）、台北－高松 TWD 7,695 元起（未稅）、台北－大阪 TWD 9,315 元起（未稅），不到萬元直飛日韓、東南亞等熱門航點；美澳航線兩萬有找，12月3日亞洲首家直航台北－鳳凰城 TWD 19,440 元起（未稅）、台北－布里斯本 TWD 17,160 元起（未稅）；直飛歐洲 6 大黃金航點同場特惠，台北－羅馬 TWD 22,446 元起（未稅）、台北－布拉格 TWD 23,650 元起（未稅），購票登錄再抽全球不限航點經濟艙機票及豐富好禮。

華航推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市 2 （Zootopia 2）」的人氣角色，打造全新「動物方城市 2 主題彩繪機」，將於 11 月 19 日台北飛往洛杉磯 CI006 正式啟航，從報到櫃台至機上服務，包含影視娛樂帶旅客重溫首集電影，享受被動物方城市主角圍繞的歡樂氣氛。「動物方城市 2 主題彩繪機」首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點，歡迎旅客立即購票，搶先體驗前所未有的雲端迪士尼盛會。

