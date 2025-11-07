華航AI形象大使台北國際旅展亮相 線上旅展也同步促銷

華航「AI 品牌形象大使」首度亮相，驚豔全場，邀民眾沉浸式互動鳳凰城的熱情魅力與AI客服創新服務。（中華航空提供）

記者傅希堯／台北報導

台北國際旅展7日登場，中華航表示，華航展區是以年度品牌主軸「Fly Beyond Boundaries」為設計核心，AI 品牌形象大使也現身展區，邀民眾沉浸式互動鳳凰城的熱情魅力與AI客服創新服務，展區也首次運用懸空吊掛造景，結合繽紛炫目的插畫風格，點綴具立體感的空間設計，突顯新開航鳳凰城及其他北美航點知名地標。

中華航空表示，華航在北美新夥伴「西南航空精選航站」，透過幸運輪盤遊戲分享聯航合作轉乘的便捷資訊；此外，華航攜手五桐號與風靡全球的Care Bears™ 跨界聯名「彩虹樂園區」，近距離感受人氣IP可愛爆擊的幸福感，歡迎民眾踴躍前來華航展區，體驗玩美新樂園，還能獲得多款限量好禮。

華航指出，加入華航官方LINE帳號，下載全新Q版制服人員「小花生活系列」貼圖，現場開啟趣味的數位集章遊戲，「AI 品牌形象大使」也現身展區，邀民眾沉浸式互動鳳凰城的熱情魅力與AI客服創新服務。

華航表示，為期四天的旅展期間，華航舞台區天天推出精彩節目，力邀金曲樂團理想混蛋與藝人瑞莎領軍瑞星韻律體操帶來精湛演出，還有華航制服人員活力舞蹈及各國的表演活動；精心設置 2026 年唯美桌曆牆，蒞臨展區就有機會獲得只送不賣的限量桌曆，現場還能與桌曆主角合影留念；活動攤位也設有「雲端精品館」，展示華航精美的機上服務用品，並販售限量獨家商品。

華航空服員展示桌曆，歡迎民眾拍照前來打卡留念，就有機會獲得只送不賣的限量桌曆。（中華航空提供）（中華航空提供）

華航表示，華航線上旅展同步促銷，台灣出發全航線最優惠76折起，精選航線台北曼谷僅3645元起（未稅）、台北峴港6075元起（未稅）、台北高松7695元起（未稅）、台北大阪9315元起（未稅）；美澳航線2萬有找，12月3日亞洲首家直航台北鳳凰城1萬9440元起（未稅）、台北布里斯本1萬7160 元起（未稅）；直飛歐洲6大黃金航點同場特惠，台北羅馬2萬2446元起（未稅）、台北布拉格2萬3650元起（未稅），購票登錄再抽全球不限航點經濟艙機票及豐富好禮。

華航「雲端精品館」現場販售多款可愛商品。（中華航空提供）

華航也推出台灣地區首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2（Zootopia 2）」的人氣角色，打造全新「動物方城市2主題彩繪機」，將於 11 月 19 日台北飛往洛杉磯 CI006 正式啟航，從報到櫃台至機上服務，包含影視娛樂帶旅客重溫首集電影，享受被動物方城市主角圍繞的歡樂氣氛。「動物方城市2主題彩繪機」首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點。