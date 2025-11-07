華航ITF旅展攤位超吸睛 AI空姐、Care Bears熊熊聯名！網友驚呼：根本主題樂園！
記者/葉佳欣報導
今年的ITF旅展，華航攤位依舊是吸引參觀者的重要焦點，不僅設計風格煥然一新，還與Care Bears熊熊聯名，打造出一片夢幻又吸睛的展區！去旅展參觀的網友在網路社群分享，原本只是抱著好奇的心態來逛逛，結果直接被華航攤位「黏住」，裡頭不僅有超酷的AI空姐與參觀者互動對話，還有超級夢幻的Care bears熊熊牆打卡區，當然，不可缺少的，寵粉的華航還提供豐富禮品讓現場參觀民眾拿取。其他網友們看到這篇貼文，也開心的直說：「華航攤位根本是主題樂園吧！」
網友的貼文在網路上引起熱烈討論，其他網友們也都稱讚華航旅展攤位超有哏！他們說：「禮物好豐富」、「今年中間放了一個AI空姐還可以跟空姐拍拍貼機」、「彩虹熊區域太萌了吧！我也要！」、「這是旅展還是嘉年華？？！」
華航ITF旅展，除了提供現場購票享全航線76折起優惠之外，熱門航線也同步價格下殺，台北飛大阪不用一萬元！限時優惠，售完為止，想要搶好康的民眾不要錯過！另外，民眾只要到旅展現場的華航攤位逛逛，就能參加抽獎，獎項包含機票和星級飯店住宿券，也有超多精緻的小物送給參觀民眾。
拿禮品的流程也很簡單，只要進入華航旅展攤位並加入華航LINE好友，再到攤位的每個區域集章，完成拍照打卡或指定任務即可，最後再到兌換區挑選心儀的禮品！
華航攤位不僅讓參觀者玩得開心，還能帶走滿滿的紀念品，難怪網友們紛紛表示：「華航攤位是今年旅展的大亮點！」快來ITF旅展，一起體驗華航的「主題樂園」魅力吧！想了解更多關於華航ITF旅展的優惠資訊，請點入連結：https://reurl.cc/LQ0ZOx。
