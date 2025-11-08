華航ITF旅展登場！全航線76折起還有AI品牌大使迎賓

2025 ITF台北國際旅展正式登場，中華航空以「華航新視野飛閱心距離」為主題盛大亮相，不僅推出台灣出發全航線最優惠76折起的促銷活動，展區設計也首次採用懸空吊掛造景，結合繽紛炫目的插畫風格，成為全場最吸睛的焦點之一。

中華航空與台灣華特迪士尼股份有限公司推出台灣首架迪士尼彩繪機。（圖/中華航空提供）

華航展區以年度品牌主軸「Fly Beyond Boundaries」為設計核心，透過立體感的空間設計，特別凸顯全新開航的鳳凰城航點及其他北美航點知名地標。同時，華航AI品牌形象大使也在展場亮相，為旅客提供互動體驗。

在促銷方面，華航ITF線上旅展同步推出多項優惠，台灣出發全航線最低76折起，精選航線包括台北至曼谷3,645元起（未稅）、台北至峴港6,075元起（未稅）、台北至高松7,695元起（未稅）、台北至大阪9,315元起（未稅），讓旅客不到萬元就能直飛日韓、東南亞等熱門目的地。

針對長程航線，華航也提供優惠價格，美澳航線兩萬有找，包括12月3日亞洲首家直航的台北至鳳凰城航線19,440元起（未稅）、台北至布里斯本17,160元起（未稅）。歐洲方面，華航直飛6大黃金航點同場特惠，台北至羅馬22,446元起（未稅）、台北至布拉格23,650元起（未稅）。

除了機票優惠，華航還宣布推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2」的人氣角色打造全新主題彩繪機，將於11月19日台北飛往洛杉磯CI006航班正式啟航。從報到櫃台至機上服務，旅客都能享受被動物方城市主角圍繞的歡樂氣氛，機上影視娛樂也將提供首集電影重溫。

這架「動物方城市2主題彩繪機」首波將派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點，為旅客帶來全新的飛行體驗。華航此次旅展不僅提供優惠票價，更透過多元創新的服務與設計，展現品牌的國際視野。

