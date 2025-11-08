華航ITF旅展登場！全航線76折起還有AI品牌大使迎賓
2025 ITF台北國際旅展正式登場，中華航空以「華航新視野飛閱心距離」為主題盛大亮相，不僅推出台灣出發全航線最優惠76折起的促銷活動，展區設計也首次採用懸空吊掛造景，結合繽紛炫目的插畫風格，成為全場最吸睛的焦點之一。
華航展區以年度品牌主軸「Fly Beyond Boundaries」為設計核心，透過立體感的空間設計，特別凸顯全新開航的鳳凰城航點及其他北美航點知名地標。同時，華航AI品牌形象大使也在展場亮相，為旅客提供互動體驗。
在促銷方面，華航ITF線上旅展同步推出多項優惠，台灣出發全航線最低76折起，精選航線包括台北至曼谷3,645元起（未稅）、台北至峴港6,075元起（未稅）、台北至高松7,695元起（未稅）、台北至大阪9,315元起（未稅），讓旅客不到萬元就能直飛日韓、東南亞等熱門目的地。
針對長程航線，華航也提供優惠價格，美澳航線兩萬有找，包括12月3日亞洲首家直航的台北至鳳凰城航線19,440元起（未稅）、台北至布里斯本17,160元起（未稅）。歐洲方面，華航直飛6大黃金航點同場特惠，台北至羅馬22,446元起（未稅）、台北至布拉格23,650元起（未稅）。
除了機票優惠，華航還宣布推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2」的人氣角色打造全新主題彩繪機，將於11月19日台北飛往洛杉磯CI006航班正式啟航。從報到櫃台至機上服務，旅客都能享受被動物方城市主角圍繞的歡樂氣氛，機上影視娛樂也將提供首集電影重溫。
這架「動物方城市2主題彩繪機」首波將派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點，為旅客帶來全新的飛行體驗。華航此次旅展不僅提供優惠票價，更透過多元創新的服務與設計，展現品牌的國際視野。
