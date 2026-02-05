華航SAF示範航班 奪SkyTeam永續航空燃油轉型影響獎

中華航空於第4屆天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰」中，憑藉首度於台灣添加40%永續航空燃油(SAF) 的示範航班，勇奪「組織轉型獎－永續航空燃油轉型影響獎」。(資料照，記者朱沛雄攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕中華航空於第4屆天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰(The Aviation Challenge, TAC)」中，憑藉首度於台灣添加40%永續航空燃油(SAF) 的示範航班，並積極推動在地與國際組織及產業價值鏈轉型影響力，勇奪「組織轉型獎－永續航空燃油轉型影響獎(Organizational Transformation Awards – Transformational Impact through SAF)」。

廣告 廣告

第4屆航空飛行挑戰集結全球22家航空公司、逾80個航班響應，創歷年最大規模；活動聚焦航線優化、維修改善、減重措施與SAF應用等永續作為，促進盟航間成功經驗交流，共同推動綠色飛行。

華航表示，華航示範航班以A350-900執飛CI831、CI832桃園往返曼谷，台灣出發航段攜手台灣中油公司合作推動在地SAF應用，回程航班向泰國供油商PTTOR採購SAF，同時也導入米其林綠星蔬食餐點及多項環保機上用品，從燃油到機上服務全面落實減碳，展現台灣精緻蔬食與美食文化。另外，多項創新作為與跨單位團隊協作，在比賽中也入圍「年度開創者獎」及「年度團隊獎」。

SAF示範航班在今年也獲頒民航局「永續發展獎」，華航指出，去年4月以CI839高雄飛往曼谷及CI220松山飛往羽田等航班添加SAF，寫下國內SAF試行計畫中最高的國籍航空添加紀錄。不只如此，華航也榮獲桃園國際機場公司「2025年機場夥伴永續行動競賽」企業組特優獎，持續精進氣候變遷減緩作業績效外，也強化整體機隊對極端天氣的適應力、建置氣候預警系統、推動18項一次性塑膠空服用品與包材減量與多項電子化作業等。

【看原文連結】

更多自由時報報導

她鼓起勇氣出櫃獲阿嬤祝福 小英致「1句祝賀」暖哭百萬網友

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

陳宗彥疑腦中風住進加護病房 院方：狀況控制中、仍需觀察

今西部日夜溫差大！ 氣象署曝「寒流南下」時間點

