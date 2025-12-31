華莎新北跨年台上突然「自我反省」 雨中甜喊：今天把這裡當家

華莎新北跨年。翻攝東森新聞 CH51 YouTube

南韓人氣歌手華莎（Hwasa）今晚（31日）現身新北市跨年晚會「閃耀新北1314跨河煙火」，擔任淡水主場的壓軸嘉賓。她頂著不小的雨勢，身穿優雅洋裝搭配針織外套登場，第一首歌就帶來火熱的〈Chili〉，一上台便熱力大喊：「New Taipei! Make some noise!」，瞬間點燃現場氣氛。

冒雨開唱關心粉絲「冷不冷」

華莎在唱完開場曲後，再次邀請全場尖叫，並用中文親切地說：「謝謝，你好，我是華莎。」面對現場持續不斷的雨勢與低溫，她臉上掛滿對粉絲的關心，頻頻詢問台下：「不冷嗎？」並感性表示，原本以為天氣這麼冷，大家會受不了，但看到現場歌迷展現出超乎想像的熱情，讓她深受感動。

華莎很擔心台下觀眾會冷。翻攝東森新聞 CH51 YouTube

台上感性「自我反省」

看著台下粉絲大聲用中、韓文回應「沒關係」，華莎在台上突然表示自己正在「自我反省」。她感性地說：「原本想說天氣很冷，但看了各位的反應後，我覺得我不該有這種想法。現在開始，我會努力表演，讓大家感到很溫暖。」隨後更對現場大告白，用中文甜喊「我愛你」。

華莎也提到，雖然自己不是在台灣出生長大，但每次來到這裡，大家總是像歡迎她「回家」一樣熱情。她表示每次都是帶著溫暖的心情回韓國，因此今天決定要把淡水當成自己的家，開心地唱完每一首歌。

華莎表演時，雨勢不小。翻攝東森新聞 CH51 YouTube

稱讚雨中表演很有詩意

隨後華莎接連演唱了熱門歌曲〈NA〉。對於雨天的舞台，她抱持樂觀態度，笑稱這種天氣非常適合表演，風吹得很有詩意，雨滴也掉得很開心。因為現場聚集了許多她的粉絲「Twits」，她也特別獻唱了代表作〈TWIT〉，並感性表示這首歌是專門為粉絲準備的。

獲贈藍白拖驚喜尖叫

在訪談環節中，主持人提及華莎先前在頒獎典禮上與高跟鞋的表演，特別準備了具有台灣特色的「藍白拖」當作禮物。華莎收下後顯得相當開心，當場舉起拖鞋再次用中文說「我愛你」，並在主持人的帶領下，用中文向全場觀眾大聲祝賀「新年快樂」。

以歌聲溫柔告別2025

在演唱完經典曲目〈Maria〉後，表演進入尾聲。華莎向全場致意：「離活動結束只剩幾分鐘了，各位今年也辛苦了，希望大家能有美好的結尾。」最後她以溫暖的〈Good Goodbye〉為今晚的演出畫下句點，並在離台前再次致謝，祝大家「Happy New Year」，陪伴台灣粉絲度過一個難忘的跨年夜。



