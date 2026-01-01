華莎跨年「濕身跪地」受傷！敬業飆唱甜喊：台灣像家

娛樂中心／李筱舲報導



韓團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）昨（31）日驚在「淡水跨年晚會」登場演出，即使北台灣陰雨綿綿，仍擋不住天后的魅力。華莎在低溫細雨中，以一身緊身連身裙裝性感登場，還在濕滑舞台上跪地跳舞，膝蓋還因此受傷，展現極高的敬業精神。她一連獻唱多首冠軍單曲，用渾厚嗓音與充滿爆發力的表演，與現場萬名穿著雨衣的粉絲共同迎接新年。





華莎跨年「緊身連身裙」太辣了！濕身跪地唱金曲、甜喊：台灣像我的家

昨（31）日淡水跨年晚會上，華沙以《Chili》開場，一現身便引爆全場觀眾尖叫。（圖／翻攝Youtube頻道《東森新聞 CH51》）

昨（31）日在淡水跨年晚會上，華沙以火熱的《Chili》開場，一現身便引爆全場觀眾尖叫。她身穿緊身連身裙微露性感曲線，並外搭一件灰色外套，儘管淡水現場雨勢不小，華莎仍完全投入表演，接連帶來《NA》、《TWIT》及《Maria》，完美詮釋渾厚的高音，她甚至不顧舞台地板濕冷，直接做出跪地的舞蹈動作，膝蓋還因此撞受傷，展現出極高的敬業精神。她幾次將麥克風遞向歌迷，粉絲也在雨中熱烈應援，呈現偶像與支持者之間動人的「雙向奔赴」。

華莎跨年「濕身跪地」飆唱金曲！「膝蓋受傷」仍完美演出、告白：台灣像家

華沙昨日在跨年舞台上，不顧地板濕冷，做出跪地、撐地的舞蹈動作。（圖／翻攝Youtube頻道《東森新聞》）

表演空檔，華莎以中文向歌迷問候，擔心直問大家：「不冷嗎？很冷吧！」她坦言本來覺得有點冷，但看到台下粉絲的熱情支持後，便反省自己，喊話：「現在開始我會讓你們很溫暖！我愛你！」華莎更分享，雖然並非在台灣出生、長大，但台灣就像自己的家，每次來台都能感受到如家般的歡迎，讓她能抱著溫暖的心回韓國。最後，她獻唱了近期在韓國達成「PAK」（Perfect All Kill）成就的新歌《Good Goodbye》，結束在淡水首次的跨年演出。

華莎跨年「濕身跪地」飆唱金曲！「膝蓋受傷」仍完美演出、告白：台灣像家

華莎在最後獻唱了新歌《Good Goodbye》時，被發現膝蓋出現傷口，讓粉絲相當心疼，但同時也對她的敬業精神相當佩服。（圖／翻攝自 Threads ）





