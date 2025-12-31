華莎青龍獎名場面神還原！梁世燦變朴正民 她憂喊：好怕被告

鄭伊朗（右）與梁世燦昨在典禮上神還原華莎演唱新歌的橋段。翻攝YT@SBSenter.official

韓國女團MAMAMOO成員華莎今（31日）晚將在淡水陪台灣觀眾跨年，昨晚登場的《2025 SBS演藝大賞》則派出搞笑演員鄭伊朗及梁世燦，神還原她與朴正民在青龍獎演出新歌〈Good Goodbye〉的橋段，笑翻全場。

鄭伊朗昨學著華莎穿著白色禮服登場，梁世燦則神拷貝朴正民拿了雙紅鞋上台的橋段，逗趣互動的兩人，還幽默改詞把「Goodbye」唱成湯飯，結尾則以梁世燦捏鼻閉氣收場，讓劉在錫、HAHA、金鍾國、宋智孝等藝人，在台下笑到停不下來，主持人李秀智則笑說：「猛然一看還真的以為是華莎登場。」

梁世燦在表演途中還閉氣捏鼻。翻攝YT@SBSenter.official

宋智孝（左起）、金鍾國及HAHA在台下快笑瘋了。翻攝YT@SBSenter.official

鄭伊朗隨後登台頒獎時，則表示，「為了看起來更像華莎，把頭髮剪得更短一點了。」接著也不好意思地自嘲：「有點擔心會不會被告，很抱歉年末讓大家傷眼睛了。」再度讓全場笑翻。

華莎（右）與朴正民在青龍獎的表演橋段引爆討論。翻攝KBS



