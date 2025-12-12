華莎、朴正民青龍獎CP感炸裂！跨年夜「淡水」唱壓軸

主辦單位更驚喜宣布，邀請韓國人氣天后華莎來台，擔任跨年晚會壓軸演出。（圖／翻攝自華莎、朴正民IG）





即將告別2025年，迎接嶄新的一年，全台最早登場的跨年煙火活動將在新北市登場，主辦單位更驚喜宣布，邀請韓國人氣天后華莎來台，擔任跨年晚會壓軸演出，消息曝光後，立刻掀起粉絲熱烈討論。

先前在青龍獎頒獎典禮上，華莎身穿白色禮服，露出香肩、赤腳站上舞台，以磁性嗓音搭配招牌的GOODBYE手勢舞，重現音樂錄影帶中的經典畫面。她與演員朴正民短短4分鐘的舞台互動，讓現場氣氛瞬間升溫，即便是一首分手歌曲，卻意外營造出滿滿粉紅氛圍，成為全場焦點。

這段演出在網路上掀起熱潮，不少粉絲形容彷彿「集體暈船」。華莎近來推出的新歌表現亮眼，上線1個月內累積超過6000萬次觀看，再度證明其高人氣。她2014年以實力女團MAMAMOO成員身分出道，獨特風格打破外界對女團的既定印象，唱跳實力與舞台魅力始終備受肯定。

隨著人氣再度攀升，華莎確定將於12月31日來台，在新北市淡水漁人碼頭跨年晚會登台獻唱，並擔任當晚壓軸嘉賓，讓粉絲相當期待。不少人更敲碗，希望能重現青龍獎舞台上的經典演出，一起在跨年夜向2025年說再見，迎接全新的一年。



