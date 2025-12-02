華莎、朴正民青龍舞台禮服找到了！浪漫歌德風成亮點，BLACKPINK Jisoo也穿過

距離《青龍獎》落幕已經不少天了，但話題熱度不斷，其中華莎帶來新歌〈Good Goodbye〉演出時與MV男主角朴正民的高甜互動更是讓全網陷入戀愛氛圍，而華莎那一身帶點頹廢風格的白色禮服也隨即登上熱搜，現在跟著編輯一起認識這個來自義大利新銳設計師婚紗品牌！

華莎《青龍獎》舞台禮服被熱搜

11月19日《青龍獎》的舞台上，華莎受邀出席帶來新歌〈Good Goodbye〉的演出，當時MV男主角朴正民剛好也在台下，光著腳的華莎與一身西裝的朴正民，有一種即將要一無反顧的浪漫感，這樣的氛圍也來自她身上這套帶點頹廢破壞感的白色禮服，這套禮服正是來自義大利新銳設計師品牌MARINA EERRIE的作品。

快速認識義大利設計師品牌MARINA EERRIE

MARINA EERRIE是近年竄紅的新銳品牌之一，由義大利設計師Marina操刀，擅長把「破壞美學」、「陰鬱浪漫」與「極簡線條」融合在婚紗上，讓白色禮服不再僅僅是甜美浪漫，而是帶著一點詩意頹廢、帶點態度的性感，她的設計中可以看到大量的不規則剪裁、像羽毛般散落的布片與精緻的手縫細節，穿上後自帶畫面感，也很適合想跳脫傳統的新娘婚紗選擇，也難怪在這次華莎的舞台演出後，便讓網友瘋狂詢問「是哪個品牌的禮服？」

BLACKPINK Jisoo 也穿過同個品牌的造型

MARINA EERRIE的服裝過去也在BLACKPINK的熱門歌曲〈Pink Venom〉 MV中出現，Jisoo在MV中穿著白色馬甲洋裝的造型，也同樣是來自MARINA EERRIE的系列作品，Jisoo的詮釋偏向「高級＋冷感」的風格呈現。

歌德風婚紗可能成為2026趨勢





華莎這套禮服的風格，對於想跳脫傳統白紗風格的準新娘也很推薦參考，這種帶點暗黑浪漫的婚紗風格，透過破壞花邊、不規則紗片、輕微撕裂感、綁帶、蕾絲與拼接，穿起來既不會突兀，又有種帶著故事的美。





