華莎、LE SSERAFIM演繹，目前時下最流行的5款短髮風格一次看！
沿著下巴線條垂落、俐落的短 bob，最近因為不少明星轉換髮型，再度成為矚目焦點。但剪掉留了好久的長髮並不容易，如果不適合，真的很讓人猶豫不決。所以這篇文章從「髮長、髮質、捲度」等細節著手，透過微小改變就能創造出截然不同的氛圍！
5位韓星演繹近期熱門短髮造型
Red Velvet Joy
Joy 的柔霧短髮髮尾保留圓弧、自然外翹弧度，讓整體線條不會太銳利；搭配輕薄眉上到眉下之間的微空氣感自然平瀏海，讓五官看起來更乾淨、眼神也超有靈氣。髮長大約落在下巴下 2～3cm，剛好能修飾下顎線，視覺上秒變小臉；再加上蓬鬆的後腦杓厚度，整體比例會變得很立體，非常適合髮量普通或髮量偏少的女生！
MAMAMOO 華莎
前幾日在韓國青龍獎話題度超高的華莎，這次將過腰長髮剪成俐落短髮，整體造型從性感轉向乾脆利落。剪到耳下的長度，加上豐富的髮量與光澤感髮質，讓她的氣場更強、質感也大提升，想嘗試截然不同風格的人可以參考這個造型。
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」讓人愛了！
Hearts2Hearts Jiwoo
Hearts2Hearts 成員 Jiwoo 她的直線 bob，是乾淨俐落的代表，明確強調臉部輪廓。只要維持髮質健康，不需過度造型，就能展現清爽氣質。如果怕造型死板，可以放幾撮細髮在額頭兩側，加入小細節讓整體看起來更有層次。
SM新女團Hearts2Hearts成員！aespa師妹團，8位女孩開啟夢幻新世代
LE SSERAFIM Sakura
如果想讓臉看起來更小，可以參考 LE SSERAFIM 小櫻花的剪裁！自然分層、俐落的 shaggie cut，搭配直瀏海，把臉部多餘空間收起來，讓整體比例更協調。建議用較輕盈的髮品（像是髮油或髮噴霧），而不是厚重的造型品，這樣就能營造出輕盈、時尚感十足的短髮氛圍。
Somi
Somi 則剪了一款輕盈 bob，長度落在下巴以下，是短髮新手也容易駕馭的安全範本。如果想要慵懶又不失風格，可以加上自然的 S 型微捲，讓整體看起來隨性又時髦，很適合追求可愛、甜美氛圍的你。
給想剪短髮的你小建議
1、想嘗試但怕失敗的女孩：可以從輕 bob／light bob 入手，長度跟 Jiwoo 和 Somi 那樣，變化不會太大，但能快速感受短髮魅力。
2、想修飾臉型、看起來更小：可以試試 Sakura 的分層搭配直瀏海的 shaggie cut，這款髮型非常適合亞洲臉型。
3、想追求質感和氣質：像是 Jiwoo 的直線 bob、 華莎的乾靜短髮那樣有光澤感、豐厚髮量的 bob，都能為整體形象加分！
秋冬短髮推薦：清爽又時髦的「鎖骨束髮鮑伯」，修飾臉型、造型變化一次到位
秋冬減齡短髮髮型推薦！孫藝珍、宋慧喬、全智賢，40+ 韓星都在剪的超凍齡短髮
秋冬短髮靈感推薦！韓星示範5款不挑臉短髮、3大關鍵字帶你一次掌握
2025秋冬短髮染髮趨勢：摩卡棕、冷灰調，7款必試髮色俐落又能瞬間換氛圍！
● 2025秋冬髮色推薦！張員瑛、Lisa、寧寧示範6款最顯白、最耐看的韓系髮色
