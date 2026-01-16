華董分會第六屆會長交接圓滿 賴淑子領航女力邁向跨域新局

（記者石耀宇／綜合報導）世界華人工商婦女企業管理協會（簡稱世華）華董分會，於 2026年1月15日假台北漢來大飯店盛大舉行第五、六屆會長交接暨理監事就職典禮。活動現場冠蓋雲集、氣氛熱烈，吸引超過 500位政商界與世華姐妹 齊聚一堂，共同見證華董分會邁入嶄新里程碑。

圖／臺北市華董世界華人工商婦女企業協會，新舊任理監事交接合影。（華董世界華人工商婦女企業協會提供）

本次典禮重量級貴賓蒞臨祝賀，包括 行政院長卓榮泰、僑務委員會委員長徐佳青、民進黨秘書長徐國勇、前經濟部王美花等人，展現政府對女性企業家、僑界女力與跨界交流發展的高度重視與支持。

廣告 廣告

典禮中，第六屆華董分會會長正式由賴淑子接任。賴淑子曾任大潤發營運長、全聯副總經理等大型集團高階主管，深耕零售產業逾三十年，從基層實務到策略管理，累積豐厚實戰經驗。此次接棒，她以「人生下半場的新使命」自許，期盼將企業專業轉化為更深遠的社會影響力。

圖／第六屆會長賴淑子，以三十年零售實戰歷練展開人生下半場新使命，領航女力跨界共好。（華董世界華人工商婦女企業協會提供）

賴淑子於就職致詞中，首先向世華總會及歷屆領導團隊致上最深感謝，並特別感念創會會長翁素蕙奠定華董根基，以及歷屆會長與全體理監事、會姐長年無私付出，讓華董分會在會務推動、跨界合作與公益行動上屢創佳績，奠定今日穩健茁壯的基礎。

展望新任期，賴淑子表示，將秉持華董分會核心宗旨，以「跨業交流、利他公益、創新傳承」 作為年度發展主軸，以開放的心促進跨界學習、以行動的愛推動公益服務、並以創新思維延續華董優質傳承，為組織注入更多活力與國際視野。她強調，唯有全體會姐 心連心、手牽手，在每一次交流與服務中共同學習、共同承擔、共同成長，才能讓華董分會的整體能量持續擴大，讓世界看見華董姐妹兼具 專業、智慧與溫度的女力風采。

圖／第六屆會長賴淑子（右）與第五屆會長張雪琴（左）於交接典禮上合影，象徵世代傳承、女力接棒，攜手邁向華董新篇章。（華董世界華人工商婦女企業協會提供）

世界華人工商婦女企業管理協會自成立以來，橫跨 四大洲、五大洋，致力串聯全球華人女性企業家。華董分會成立至今已邁入第六屆，會員企業橫跨多元產業，持續成為連結產業、社會與國際的重要平台。

典禮在溫馨感動與熱烈掌聲中圓滿落幕，也象徵華董分會正式展開全新篇章。未來，在新任會長賴淑子的帶領下，華董分會將持續凝聚女力、擴散影響，朝向更具國際視野與社會價值的方向穩健前行。

更多引新聞報導

台美關稅拍板15%＋232條款最惠待遇 「台灣模式」搶進AI供應鏈

肯德基蛋撻「停賣」反轉！新品曝光 網轟行銷操作太扣分

