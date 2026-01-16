華董分會第六屆賴淑子接棒領航 鏈結全球女力聚焦跨業合作

CNEWS195260116a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

世界華人工商婦女企管協會華董分會昨（15）日在台北漢來大飯店盛大舉行第五、六屆會長交接暨理監事就職典禮，現場逾350位政商學界貴賓齊聚一堂，共同見證女力企業的新里程碑。

世界華人工商婦女企管協會分佈於世界三大洋六大洲，由全球華人工商婦女菁英共同組成，是鏈結全球僑商婦女的重要交流平台，在總會長林淑敏帶領下，致力實現「傳承使命，大愛全球，創新格局」的願景。行政院長卓榮泰、僑務委員會委員長徐佳青、前經濟部長王美花、民進黨祕書長徐國勇、前立委郭素春等重量級貴賓親臨祝賀，場面隆重。

本屆典禮象徵華董分會持續以女性企業家為核心，串聯產業能量、放大社會影響力。第六屆會長由曾任大潤發營運長、全聯副總經理等大型集團高階經理人的賴淑子正式接任，她深耕零售產業30年，從基層門市一路走向企業決策核心，如今承接人生下半場的新使命，期許將企業管理經驗轉化為公共影響力，帶領華董分會邁向更寬廣的國際舞台。賴淑子表示，未來將以「跨業交流、利他公益、創新創傳」作為會務發展三大主軸，讓社團成為跨越產業、連結世代、放大女力影響的關鍵平台。

第六屆華董分會幹部團隊陣容堅強，匯聚各產業指標性女性企業家，包括創會長禮客集團董事長翁素惠、名譽會長大學光學科技董事長歐淑芳、三商集團/嘉正生技副董事長林瑟宜、雅光商城總經理張雪琴；第一副會長由聯發國際餐飲董事李淑芬出任，第二副會長為聯寶電子董事長譚明珠，秘書長由憶聲電子董事長彭亭玉擔任。此外，亦設立公益長、學習長等多元職務，期盼透過媒體專業與國際視野，協助會員企業與世界接軌。

華董分會由創會長翁素蕙於2020年創立，為世華全球第75個分會，成立6年來，企業會員已超過70家，涵蓋零售、科技、餐飲、生技、文創、法律、媒體等多元領域，近50家企業總市值達數千億元，如：家登、騰雲科技、王品、三商、尼克森、廣運、台隆、寶雅、康科特等大多為上市櫃公司。未來將持續以公益參與、永續經營與跨域合作為發展重點，凝聚企業力量，擴散社會影響力，為台灣社會注入穩定而正向的能量。

賴淑子表示，女力的價值不在於一時聲量，而在於是否能長期影響未來。她期待與全體理監事與會員攜手同行，讓華董分會不只是被看見，更能被需要，並為台灣與世界寫下屬於女性企業家的影響力篇章。

